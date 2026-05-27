Gli auguri dell’Ordine degli Ingegneri di Matera al nuovo Consiglio dell’Ordine di Potenza

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera esprime le proprie congratulazioni al nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza eletto per il quadriennio 2026-2030. Dalle consultazioni elettorali risultano eletti per la Sezione A Giuseppe D’Onofrio, Michele Lapenna, Carmine Rocco Mecca, Rosalia Smaldone, Saverio Scavone, Lucia Marotta, Anna Guarini, Donatella Caniani, Francesco Abbate, Giuseppe Laguardia, Francesco Iantorno, Giorgio Maria Restaino, Giuseppe D’Angola e Prosperino Suanno, mentre per la Sezione B è stata eletta Maria Zaccardo. Nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio sarà ufficializzata anche la nomina del presidente, incarico che sarà affidato a Michele Lapenna.

«Rivolgiamo al nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza i migliori auguri di buon lavoro per il mandato che si appresta a iniziare – dichiara la presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, Teresa Bengiovanni –. In questi anni si è sviluppato un rapporto di collaborazione importante tra i nostri Ordini, fondato sulla condivisione di percorsi comuni e sull’attenzione verso le questioni che riguardano il presente e il futuro della professione. Siamo certi che questo percorso potrà proseguire anche nel nuovo quadriennio, continuando a lavorare insieme sui temi legati al corretto esercizio della professione, alla formazione, alla tutela della categoria e al coinvolgimento dei giovani professionisti, che rappresentano una componente fondamentale per il futuro dell’ingegneria nei nostri territori».

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera rivolge inoltre un ringraziamento al Consiglio uscente dell’Ordine di Potenza per il lavoro svolto nel quadriennio appena concluso e per il percorso di collaborazione istituzionale costruito in questi anni tra i due Ordini territoriali, attraverso iniziative comuni, momenti di confronto e attività condivise sui principali temi che riguardano la professione.