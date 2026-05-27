Napoli, migliorano le condizioni del 12enne ferito in casa: resta ricoverato in terapia intensiva

Resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli il ragazzo di 12 anni rimasto gravemente ferito durante un episodio di violenza avvenuto nella giornata di ieri all’interno dell’abitazione familiare.

Secondo quanto riferito dai sanitari, il giovane ha trascorso una notte tranquilla. Le sue condizioni vengono considerate stabili, nonostante la prognosi resti riservata. Il ragazzo è vigile, respira autonomamente ed è costantemente monitorato dall’équipe medica.

Il minore ha riportato diverse ferite da arma da taglio, tra cui una che ha interessato un polmone, rendendo necessario il ricovero immediato nel reparto di rianimazione pediatrica.

Accanto a lui è rimasta per tutta la notte la madre, mentre il personale sanitario ha già attivato un percorso di supporto psicologico per aiutare il giovane ad affrontare il trauma subito. Sono stati avviati colloqui specialistici con le psicologhe della struttura ospedaliera.

I medici continuano a tenere sotto osservazione i parametri vitali e l’evoluzione del quadro clinico nelle prossime ore sarà determinante per valutare eventuali miglioramenti.