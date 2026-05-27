Mons. Ambarus nuovo Presidente di Caritas Italiana

Mons. Benoni Ambarus è il nuovo Presidente di Caritas Italiana.

L’Assemblea Generale della CEI lo ha eletto ieri alla guida della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute. Confcooperative Basilicata accoglie la notizia con soddisfazione.

Ambarus è Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, e con il mondo cooperativo lucano ha già avviato un confronto sul territorio.

La sua elezione apre ora la possibilità di estendere quella relazione al livello nazionale, dove i temi del lavoro e della coesione sociale reclamano interlocutori capaci di tenere insieme comunità locali e reti nazionali.

«Congratulazioni sincere a Mons. Ambarus per questo incarico», dichiara il presidente di Confcooperative Basilicata Giuseppe Bruno.

«Come pastore della nostra terra è già un riferimento. Siamo certi che la sua attenzione ai temi del lavoro e dell’inclusione troverà modo di esprimersi anche nella guida di Caritas Italiana».