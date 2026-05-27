Caldo in aumento sull’Italia, scattano le allerte in diverse città: quattro centri urbani a rischio elevato

Temperature in progressivo aumento su gran parte della Penisola, in particolare nelle regioni del Centro-Nord, dove nelle prossime ore è previsto un ulteriore innalzamento dei valori termici.

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal Ministero della Salute, per la giornata del 28 maggio sono quattro le città contrassegnate dal livello massimo di allerta per il caldo: Bologna, Firenze, Roma e Torino.

Per la giornata di oggi, 27 maggio, non risultano invece segnalazioni di rischio estremo, ma sono numerosi i capoluoghi interessati dal livello di pre-allerta elevata.

In totale sono 14 le città contrassegnate dal bollino arancione: oltre a Bologna, Firenze, Roma e Torino, figurano anche Bolzano, Brescia, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Il sistema di monitoraggio ministeriale prevede quattro differenti livelli di rischio per la popolazione. Il livello 0 indica l’assenza di criticità; il livello 1 segnala condizioni meteorologiche di pre-allerta; il livello 2 riguarda temperature elevate che possono avere effetti sulla salute, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili; il livello 3, contrassegnato dal bollino rosso, identifica invece vere e proprie ondate di calore persistenti per almeno tre giorni consecutivi.

Il servizio di sorveglianza è attivo in 27 città italiane ed è curato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio nell’ambito del piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute.

I bollettini vengono pubblicati dal lunedì al venerdì nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 20 settembre.