Arisa sarà nominata Cavaliere della Repubblica il 2 giugno a Potenza

Un importante riconoscimento istituzionale per Arisa, l’artista originaria di Pignola, che il prossimo 2 giugno sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. La cerimonia ufficiale si svolgerà a Potenza, al Teatro Stabile, nell’ambito delle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana.

L’investitura coinvolgerà complessivamente dieci personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e sociali. Per l’occasione è previsto anche un grande evento musicale con il concerto dell’Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal maestro Pasquale Menchise. Durante la serata, Arisa parteciperà all’esecuzione di alcuni brani insieme all’orchestra.

Le celebrazioni del 2 giugno inizieranno già nella mattinata in piazza Mario Pagano, dove la cantante interpreterà “Il Canto degli Italiani”, l’inno nazionale, davanti alle autorità civili e militari e ai cittadini presenti.

L’annuncio è stato dato dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, nel corso della presentazione del programma ufficiale degli eventi che prenderanno il via il 28 maggio. Le iniziative celebreranno non soltanto l’80° anniversario della Repubblica, ma anche il riconoscimento del diritto di voto alle donne, momento storico fondamentale per la democrazia italiana.

Nel corso della manifestazione saranno inoltre consegnate targhe speciali alla classe IIIA della scuola primaria di Nemoli, all’Alfiere della Repubblica Serena Zullo di Lauria e alla classe VA dell’istituto Don Milani di Potenza, premiati per significativi gesti di integrazione sociale e cittadinanza attiva.