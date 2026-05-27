Alsia, seminario su sorveglianza fitosanitaria

È in programma per venerdì 29 maggio 2026, alle ore 15, presso la sala Alsia CRM Agrobios a Metaponto un seminario tecnico-pratico dal titolo “Organismi nocivi esotici da quarantena.

I casi di Aromia bungii, Bactrocera dorsalis e Aleurocanthus spiniferus in Campania”. L’evento, organizzato dall’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, mira ad approfondire gli aspetti tecnici e operativi della prevenzione e della gestione di questi fitofagi.

Le emergenze fitosanitarie legate alla diffusione di organismi nocivi esotici rappresentano una delle principali criticità per le produzioni agricole mediterranee e per la tutela del territorio. Molta attenzione mediatica è posta alla nota epidemia di Xylella fastidiosa che dalla Puglia minaccia la Basilicata ma altre temibili emergenze fitosanitarie sono alle porte della nostra regione, come alcuni fitofagi esotici giunti in Campania dove si sta cercando di arginarli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire aggiornamenti tecnico-scientifici sulle esperienze maturate in Campania nella gestione di alcune tra le più problematiche specie invasive di interesse fitosanitario: il tarlo asiatico del pesco (Aromia bungii), la mosca orientale della frutta (Bactrocera dorsalis) e l’aleurodide spinoso degli agrumi (Aleurocanthus spiniferus).

Si tratta di organismi da quarantena che destano crescente preoccupazione per i potenziali danni economici e ambientali e per le implicazioni sulle attività di monitoraggio, contenimento ed eradicazione.

Il seminario vedrà la partecipazione di esperti del Servizio fitosanitario della Regione Campania (Eduardo Ucciero), del CNR-IPSP (Enza Petito), dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Lucia Andretta) e dell’Ufficio fitosanitario della Regione Basilicata (Vincenzo Lateana). Sono inoltre previste attività laboratoriali di riconoscimento delle specie mediante osservazione microscopica dei campioni, con finalità applicative rivolte ai tecnici del settore.

L’incontro è destinato a tecnici, consulenti, professionisti del comparto agricolo e operatori fitosanitari e rappresenta un momento di confronto sulle strategie di sorveglianza fitosanitaria e sulle misure operative adottate nei territori interessati dalla diffusione di specie invasive.

Dopo i saluti istituzionali di Domenico Laviola (presidente Ordine Agronomi e Forestali provincia di Matera) e Nicola Di Nuzzo (Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Basilicata), i lavori saranno introdotti e moderati da Arturo Caponero (Resp. Alsia Servizi di sviluppo specialistici per la difesa fitosanitaria). Le conclusioni saranno affidate a Michele Blasi direttore Alsia.

È previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali per Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici.