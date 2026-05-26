Festival Borgo d’Autore – VI edizione (Venosa, 29 maggio-2 giugno)

VENOSA (PZ) – Saranno Enrico Letta, Daniela Piana, Domenico Iannacone, Antonina Nocera e Floriana Bulfon gli ospiti di punta della sesta edizione di Borgo d’Autore, il festival del libro in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2026 a Venosa.

La manifestazione, promossa da Artistica Management con il sostegno del Comune di Venosa, proporrà 49 appuntamenti in cinque giornate, tra presentazioni, incontri, mostre, laboratori per bambini e iniziative di promozione della lettura.

Il Castello “Pirro del Balzo” ospiterà la quasi totalità degli incontri con gli autori, la fiera del libro e alcune esposizioni artistiche.

La rassegna coinvolgerà nomi affermati del panorama culturale, con attenzione a numerosi temi: società, politica, economia, valorizzazione del territorio e delle identità locali, memoria storica, migrazioni, geopolitica, educazione, scuola, scienza, poesia e fumetto.

Il festival si aprirà venerdì 29 maggio alle ore 18 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità.

A seguire, nella Sala del Trono, il poeta Marco Cardetta presenterà il libro “…dal mare – Nero di Odessa –”, mentre in serata Daniela Piana, professoressa ordinaria di Scienza Politica presso l’Università di Bologna, presenterà il libro “Noi, domani”, in cui traccia un modello ottimale e possibile di civiltà.

Nel pomeriggio di sabato 30 maggio nel cortile del Castello “Pirro del Balzo” sarà inaugurata la fiera del libro, con la partecipazione di case editrici provenienti da diverse regioni italiane.

Si alterneranno quindi incontri dedicati alla narrativa, alla poesia, alla saggistica e ai temi sociali. Alle 20.45 il giornalista Domenico Iannacone, autore e conduttore del programma “Che ci faccio qui” in onda su Rai3, sarà protagonista dell’incontro “Il racconto del reale”, in cui condurrà il pubblico in un viaggio dentro la realtà, per osservare le crepe, le fragilità e le ingiustizie che la segnano.

Domenica 31 maggio, alle ore 11, l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta presenterà il libro “Molto più di un mercato”, incentrato sulle trasformazioni economiche e sociali dell’Europa contemporanea.

Nel pomeriggio spazio anche all’arte, con una “live painting experience” curata dall’associazione Artea, e agli incontri letterari dedicati alla poesia, alla narrativa e alla riflessione civile. In serata la critica letteraria Antonina Nocera sarà al centro della conversazione “Da Dostoevskij a Sciascia”, in un percorso tra letteratura, giustizia e natura umana.

Lunedì 1° giugno il festival proporrà, all’interno della sezione Borgo Junior, una giornata ricca di appuntamenti per bambini, famiglie e scuole, con laboratori di teatro kamishibai, letture animate e attività educative.

In programma anche incontri dedicati alla fotografia, alla poesia, alla divulgazione scientifica, alla letteratura e alla cultura internazionale.

Tra gli appuntamenti della serata la presentazione del progetto editoriale “Lo scrigno della parola Ucraina – Grammatica base ucraina per bambini” e il confronto sul volume “Storia del popolo dell’Iran” di Esmail Mohades.

Martedì 2 giugno il programma si aprirà con “A spasso nel Borgo”, visita guidata alla scoperta del centro storico di Venosa, e con il “Trovalibri”, iniziativa dedicata ai più piccoli che trasformerà il borgo in una caccia al libro.

Nel pomeriggio sarà protagonista il fumetto con Rosario Raho e Mario Milano, al centro di incontri dedicati ai personaggi di Nathan Never, Martin Mystère e Tex Willer. In serata si terrà la proclamazione del vincitore del Premio “Carpe Diem” per la narrativa inedita, realizzato in collaborazione con la casa editrice Divergenze.

A chiudere la manifestazione sarà la giornalista Floriana Bulfon, con la presentazione del libro “Macro Mafia”, dedicato ai nuovi scenari della criminalità organizzata.

Nel corso del festival sarà dato risalto anche a progetti culturali e di valorizzazione del territorio come “Le trame del Bradano”, candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 che coinvolge sedici comuni lucani dell’Alto Bradano, del Melfese e di Potenza, “Le vie del grano – Regio cammino di Matera” e “Un ponte di idee e storie tra Comuni”, iniziativa di promozione della lettura che unisce Venosa, Rionero in Vulture e Filiano.

Ad arricchire il programma saranno inoltre la mostra d’arte “Ricordando” di Maria Teresa Sanza, la collettiva di arte contemporanea “FraMenti d’arte” curata dall’associazione Artea e la mostra mercato “LUCIdaFOLLIA” dell’artista Roberto Di Trani.

Per il secondo anno consecutivo, in concomitanza con il festival del libro Borgo d’Autore, Piazza Umberto I ospiterà la Fiera dei Sapori del Sud Italia, organizzata da Valica S.p.a – MarTech company in collaborazione con il Comune di Venosa: un percorso in cui degustare piatti tipici, specialità gastronomiche e vini del Centro-Sud, spaziando dai primi della tradizione ai dolci più caratteristici.

Il programma completo di Borgo d’Autore 2026 è disponibile sul sito www.borgodautore.com. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.