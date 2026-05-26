Disfunzioni pelviche, ambulatorio a Lagonegro

Si amplia l’offerta assistenziale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza con l’attivazione dell’ambulatorio per la prevenzione, valutazione, diagnosi e riabilitazione delle disfunzioni pelviche femminili nell’ospedale San Giovanni di Lagonegro.

“Il nuovo servizio ambulatoriale di uro-ginecologia rientra nel programma di potenziamento del Dipartimento della Donna e del Bambino dell’Aor, guidato dal dottor Sergio Schettini, e del consolidamento della rete ospedaliera aziendale orientato a dare una risposta concreta ai bisogni della comunità – spiega il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera – confermando la volontà della Direzione Strategica di rafforzare quali-quantitativamente l’offerta sanitaria in tutti gli ospedali -in questo caso nell’UOC di Ostetricia e Ginecologia di Lagonegro diretta dal Dott. Alfonso Chiacchio- attraverso percorsi specialistici dedicati, finalizzati non solo al trattamento delle disfunzioni, ma anche alla prevenzione e al miglioramento della qualità della vita delle pazienti”.

L’ambulatorio nasce per garantire la continuità assistenziale e una presa in carico multidisciplinare, integrando competenze ginecologiche e uro-ginecologiche per la gestione dei disturbi funzionali e della sfera sessuale femminile. L’obiettivo è offrire percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati, grazie al supporto di medici e ostetriche specializzate, nonché all’ausilio di tecnologie e strumentazioni di ultima generazione.

“Questo nuovo percorso assistenziale – evidenzia il dottor Alfonso Chiacchio – rappresenta un importante passo avanti nella presa in carico di problematiche spesso sottovalutate, ma molto diffuse e impattanti nella quotidianità femminile. Lavorare sul potenziamento dei servizi territoriali significa garantire cure più tempestive, appropriate e vicine alle esigenze delle donne, valorizzando al tempo stesso competenze professionali e integrazione tra le strutture aziendali”.

Il servizio è rivolto alla popolazione femminile con un’attenzione particolare dedicata alle puerpere. Particolare cura è, infatti, rivolta al periodo del post-partum e del puerperio: un momento delicato in cui la prevenzione e la riabilitazione tempestive possono contribuire significativamente al recupero funzionale e alla salute futura della donna.

Il servizio è attivo nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì, venerdì. Per accedere alle prestazioni è necessaria la prenotazione contattando il numero 0971617534 dal lunedì al venerdì.

Nello specifico, le prestazioni offerte riguardano la valutazione specialistica del pavimento pelvico e riabilitazione perineale, la prevenzione e il trattamento delle disfunzioni uro-ginecologiche, l’esecuzione di esami e prove urodinamiche, la diagnosi e la terapia dell’incontinenza urinaria femminile, la diagnosi e il trattamento del dolore pelvico cronico, la valutazione e il trattamento di disturbi della sfera sessuale.