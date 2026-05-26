Coppa Italia Bench Press FIPE Basilicata: la Fitness One Club Sport Center di Senise conquista il primo posto

Sabato 23 maggio si è svolta a Tursi la Gara di Coppa Italia Bench Press FIPE Basilicata, competizione di validità nazionale che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la regione. L’evento è stato organizzato dal Delegato Provinciale FIPE Giovanni Gallo e diretto dal Delegato Regionale Gaetano Martiriggiani, confermando ancora una volta la crescita del movimento della pesistica lucana.

Grande soddisfazione per le società partecipanti della FIPE Basilicata. A conquistare il primo posto nella classifica a squadre è stata la Fitness One Club Sport Center di Senise, seguita dalla Popeye Matera di San Mauro Forte e dalla Kynesilab Sport Center di Venosa.

Tra gli atleti che si sono maggiormente distinti durante la manifestazione spicca il giovane esordiente Under 13 Rocco Gallo, autore di una splendida prestazione che gli ha consentito di conquistare il primo posto di categoria con 35 kg sollevati. Ottima prova anche per Giuseppe Cafarella della Popeye Matera, capace di sollevare ben 200 kg, realizzando l’attuale record lucano della specialità.

La competizione di Tursi ha rappresentato un importante momento di sport e aggregazione, mettendo in evidenza il talento dei giovani atleti lucani e l’elevato livello tecnico raggiunto dalle società affiliate FIPE Basilicata.