Camion finisce in una scarpata a Senise: conducente illeso, strada chiusa per il recupero del mezzo

Nel pomeriggio di oggi un camion si è ribaltato lungo la strada che conduce a Senise, finendo in una scarpata. Fortunatamente il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso nonostante il violento incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e coordinare le operazioni di recupero. Per rimuovere il camion è stato necessario l’intervento di una grossa gru, impegnata da diverse ore nelle delicate operazioni di recupero del mezzo.

Secondo le informazioni raccolte, i lavori sono ancora in corso e servirà ancora del tempo prima che il camion possa essere completamente rimosso dalla scarpata.

Per consentire le operazioni in sicurezza, la strada principale che porta al paese è stata temporaneamente chiusa al traffico. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare le strade alternative secondarie e a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente sul posto.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.