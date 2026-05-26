Basilicata aperto il bando per 500 infermieri di famiglia e comunità

Ha preso ufficialmente il via la fase operativa per la formazione di 500 Infermieri di Famiglia e Comunità e il reclutamento di 263 professionisti, che rafforzeranno la sanità territoriale lucana.

Il bando del corso-concorso pubblico unico regionale è online sulla piattaforma nazionale Bandi e avvisi – Portale del reclutamento

“Come annunciato nei giorni scorsi – dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – il corso concorso per la formazione di 500 Infermieri di Famiglia e Comunità e la successiva l’assunzione di 263 professionisti, è oggi una realtà.

Con la pubblicazione di questo bando diamo concretezza agli impegni presi con le nostre comunità. La Basilicata si conferma all’avanguardia in Italia con un modello che mette al centro i territori fragili e le aree interne, offrendo ai professionisti un percorso di livello post-laurea e stabilità occupazionale”.

La procedura selettiva prevede due fasi integrate ed è strutturata per generare competenze diffuse su tutta la rete regionale.

La prima fase prevede la formazione specialistica di 500 infermieri che saranno ammessi al corso di formazione regionale per conseguire l’attestato specifico IFoC.

Il corso di formazione regionale avrà una durata di 220 ore teorico/pratiche e per l’intera durata delle attività, ai partecipanti sarà garantita un’indennità di frequenza di 1.800,00 euro totali.

Chi otterrà l’attestato finale, previo superamento della prova di fine corso, sarà ammesso al concorso unico regionale per titoli ed esami.

La seconda fase, infatti, prevede 263 assunzioni a tempo indeterminato al termine del percorso. Gli infermieri assunti saranno suddivisi nella misura di 160 unità all’Azienda Sanitaria di Potenza e 103 unità all’Azienda Sanitaria di Matera, azienda capofila. I candidati esprimeranno la propria preferenza per l’azienda in sede di domanda. I candidati devono possedere la laurea in infermieristica o titolo equipollente, l’iscrizione all’Albo professionale (OPI) e i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego.

“L’inserimento di questi professionisti – prosegue l’assessore – risponde prioritariamente al fabbisogno del personale programmato per l’implementazione delle nuove strutture del Pnrr, tra cui le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali.

La parte formativa di questo importante progetto è finanziata nell’ambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021/2027, avvalendoci inoltre della stretta collaborazione scientifica e organizzativa di partner di rilievo quali Formez PA e l’Università degli Studi di Foggia”.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente per via telematica a partire dal 26 maggio 2026 e fino al 25 giugno 2026 alle ore 23:59. Il bando prevede inoltre specifiche riserve di posti, pari a 78 posti per i volontari delle Forze Armate, 40 posti per gli operatori che hanno concluso il servizio civile universale e 14 posti riservati alle categorie protette.

“L’utilizzo della formula del corso-concorso – conclude Latronico – è una scelta amministrativa che garantisce la massima trasparenza, il merito e, soprattutto, l’omogeneità della preparazione del personale su tutto il territorio lucano.

Invitiamo i nostri professionisti della salute a cogliere questa importante opportunità di crescita e di radicamento nella nostra regione”.