Asm: nessun taglio ai servizi essenziali

In merito alle osservazioni diffuse nelle ultime ore sulle recenti deliberazioni adottate dall’Asm di Matera, l’Azienda sanitaria precisa che gli interventi programmati rientrano in un percorso di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, finalizzato a migliorare l’efficienza organizzativa senza ridurre in alcun modo le prestazioni e i servizi sanitari ai cittadini.

L’Asm sottolinea che non è previsto alcun licenziamento né alcuna interruzione di rapporti lavorativi con le aziende interessate dai provvedimenti.

Per quanto riguarda il servizio di vigilanza, le misure adottate riguardano esclusivamente la riduzione di prestazioni straordinarie non ritenute necessarie, mantenendo invariati i livelli di sicurezza e controllo nelle strutture sanitarie aziendali.

Relativamente ai servizi di supporto esterno, l’Azienda evidenzia che le recenti assunzioni di operatori socio-sanitari consentono oggi di svolgere internamente alcune attività precedentemente affidate all’esterno, con un conseguente contenimento dei costi e una migliore valorizzazione del personale assunto.

Il direttore generale Maurizio Friolo sottolinea come il percorso avviato dall’Azienda punti esclusivamente ad un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili, attraverso una revisione delle attività non strettamente necessarie e una migliore organizzazione dei servizi.

“In una fase complessa per il Sistema Sanitario – evidenzia Friolo – è importante coniugare attenzione alla spesa pubblica e capacità organizzativa, adottando misure che consentano di evitare uno spreco di risorse finanziarie dovute alla sovrapposizione di medesimi servizi, così da salvaguardare i vincoli di bilancio, senza incidere sulla qualità dei servizi e senza alcuna ricaduta occupazionale”.

L’Asm ribadisce il proprio impegno nel garantire equilibrio tra sostenibilità economica, tutela occupazionale e qualità dell’assistenza sanitaria, in una fase particolarmente delicata per l’intero sistema sanitario regionale.