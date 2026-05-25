TOPOLINO MAX PEZZALI Direttore d’eccezione del numero 3680 del settimanale – Disponibile da mercoledì 3 giugno

Che cosa succede quando l’autore di hit che non smettono mai di essere cantate incontra personaggi che non smettono mai di essere letti?

Su Topolino 3680 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 3 giugno – Max Pezzali prende la guida del magazine a fumetti più amato come “Direttore per un numero”.

Un incontro inedito tra musica e fumetto, dove l’immaginario degli anni ’90, i tormentoni senza tempo e la cultura pop si intrecciano con le avventure del settimanale edito da Panini Comics.

«Ed eccomi qua al timone di un intero numero di Topolino, un sogno che si avvera, come per un bimbo entrare in un negozio di giocattoli e poter prendere qualunque cosa. Alla consegna delle chiavi del regno ho sentito salire una grande responsabilità.

Topolino è una delle realtà più autorevoli dal punto di vista non solo della qualità delle storie, del fumetto in sé, ma anche del significato sociologico che c’è dietro a ogni vignetta, a ogni singolo personaggio Quando Alex Bertani mi ha proposto un passaggio di consegna, ho iniziato a pensare a come far sì che questo numero potesse essere conforme al livello di una pubblicazione così alta, ma allo stesso tempo contenere elementi che raccontassero la mia storia, in armonia con il mondo di Topolino», racconta Max Pezzali.

Dalla musica che attraversa le generazioni, ai fumetti che non smettono mai di parlare al futuro: sulle pagine del numero 3680 del settimanale Max Pezzali vive un nuovo capitolo dei suoi “anni d’oro”. Dopo aver tenuto il timone della nave di Sanremo, oggi guida – per un numero – l’universo Del magazine Topolino, intrecciando passioni, tormentoni e memoria pop. Perché certe storie, proprio come certe canzoni, non finiscono: restano, si trasformano e continuano a essere tramandate, diventando un mito!

«Questo numero di Topolino è una vera chicca, un esperimento mai fatto prima. Un concept comics costruito sulla falsariga di un concept album, in cui ogni storia rap presenterà una specie di traccia e dove ogni pagina contribuirà a un racconto più grande sorprendente e corale.

Storie diverse ed eterogenee accomunate da uno stesso filo conduttore (o colonna sonora I se preferite). Un test insolito. Talmente “personale” che dopo 400 numeri ininterrotti ho deciso, per una settimana, di alzarmi dalla sedia di direttore e di godermi Topolino dalla poltrona! La lascerò a Max Pezzali, direttore d’eccezione, che ha portato in redazione tanta energia e un’idea precisa di narrazione», commenta Alex Bertani, Direttore di Topolino.

Tutte le storie nascono da spunti, passioni, idee e tematiche care a Max Pezzali, poi sviluppate da un team di talentuosi autori Disney. Ad aprire il numero è Paperino e il suono del tempo, scritta da Tito Faraci e disegnata da Alessandro Perina, con Pezzali protagonista in una inedita versione “paperizzata”.

E c’è anche un curioso gioco del destino dietro questo incontro sulle pagine di Topolino: Tito e Max si conoscono infatti fin dai tempi dell’università, uniti dalla passione per i fumetti, la musica e dalla ricerca di uno spazio dove poter suonare. «A un certo punto condividemmo un’improbabile sala prove in un edificio di proprietà di un comune sperduto della bassa pavese… E non andò benissimo!», racconta Pezzali.

Si prosegue con quattro autoconclusive – L’ispirazione arriva quando meno te l’aspetti – Nord, Sud, Ovest ed Est – realizzate da Claudio Sciarrone, che vedono ancora una volta Max Pezzali in versione Papero.

Completano il numero altre cinque storie, tutte ispirate alle passioni, all’universo narrativo e al linguaggio dell’artista: Chilometri di lettere, scritta da Marco Nucci e disegnata da Davide Cesarello, Manetta e la squadra che vince sempre, firmata da Roberto Gagnor e Luca Usai, Il paperotto che leggeva Rider Duck, sceneggiata da Francesco Pelosi e disegnata da Giampaolo Soldati, Paperino e la lunga giornata dell’eroe, di Marco Nucci e Andrea Maccarini, e Vecchia storia, stessi amici, firmata da Corrado Mastantuono come autore completo.

Naturalmente, l’universo dell’artista incontra quello Disney anche nella cover d’eccezione realizzata da Alessandro Perina.

L’inizio perfetto dell’incredibile viaggio che guiderà i lettori in questo speciale numero, in cui lo sguardo e lo stile di Max Pezzali si fanno racconto, trasformando ricordi e passioni in nuove storie da leggere, da vivere e rileggere.