Reggio Calabria al centrodestra: Francesco Cannizzaro conquista Palazzo San Giorgio

Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. La conferma arriva dalle proiezioni elettorali diffuse nel corso dello scrutinio, che indicano il candidato sostenuto dal centrodestra nettamente avanti rispetto agli avversari e ormai vicino a una vittoria definitiva già al primo turno.

L’affermazione del parlamentare di Forza Italia viene letta dagli alleati come un risultato politico di rilievo nazionale oltre che locale. La coalizione di centrodestra considera infatti il successo reggino come il segnale di una compattezza ritrovata e della capacità di presentarsi unita su candidature condivise.

A sottolineare il valore politico dell’esito elettorale è stato Pino Galati, presidente vicario nazionale di Noi Moderati e coordinatore regionale del partito in Calabria. Secondo Galati, la vittoria di Cannizzaro rappresenta “un passaggio importante per tutto il centrodestra”, premiando il lavoro svolto sul territorio e la scelta di puntare su figure considerate autorevoli e radicate nella realtà locale.

Particolare soddisfazione è stata espressa anche per il risultato ottenuto da Noi Moderati, presente per la prima volta con il proprio simbolo nella competizione amministrativa reggina. Per il partito centrista, l’esperienza elettorale calabrese potrebbe diventare un modello politico replicabile anche in altre realtà territoriali, fondato sull’unità della coalizione e su programmi concreti.

Il voto di Reggio Calabria assume dunque un peso significativo negli equilibri regionali e nazionali, consolidando la presenza del centrodestra in una delle città più importanti del Sud Italia e rafforzando ulteriormente gli assetti della coalizione che governa sia la Regione Calabria sia il Paese.