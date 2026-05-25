Paesaggi Volontari: 6 Giugno – Camminare il Paesaggio – Genzano di Lucania

Sabato 6 giugno 2026 Genzano di Lucania ospiterà “Camminare il Paesaggio”, un’esperienza dedicata all’esplorazione del territorio attraverso il cammino, l’osservazione e la relazione tra ambiente, memoria e comunità.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Paesaggi Volontari – Il Museo del Paesaggio di Monteserico”, propone una giornata immersiva tra paesaggi naturali, letture itineranti e approfondimenti scientifici, invitando i partecipanti a vivere il territorio come spazio di conoscenza, incontro e immaginazione condivisa.

Il percorso prenderà il via alle ore 9:30 presso Fontana Cavallina e si svilupperà lungo la Via dei Greci fino a Capo d’Acqua, attraversando luoghi, tracce e narrazioni che raccontano il rapporto profondo tra comunità e paesaggio.

La giornata sarà arricchita da un esperimento geologico a cura del professor Paolo Giannandrea, docente dell’Università della Basilicata, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di lettura del territorio attraverso le sue trasformazioni geologiche e ambientali. Accanto ai momenti di approfondimento scientifico, l’iniziativa alternerà esperienze di cammino, osservazione e letture condivise, in un intreccio tra conoscenza, percezione e racconto dei luoghi.

Realizzata in collaborazione con il WWF Potenza e Aree Interne, “Camminare il Paesaggio” si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione delle aree interne e di promozione di pratiche collettive capaci di rafforzare il legame tra persone, ambiente e territorio.

L’evento, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD attraverso il Bando Volontariato 2024, è promosso da A.P.S. Spaziogiovani Genzano ETS nell’ambito del progetto Paesaggi Volontari in collaborazione con enti, associazioni e realtà territoriali impegnate nella valorizzazione del paesaggio, della cultura e della partecipazione civica.

L’iniziativa è aperta a tutti, con un massimo di 40 partecipanti.