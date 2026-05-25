Elezioni comunali in Basilicata, seggi aperti fino alle 15: poi via allo spoglio

Ultime ore di voto nei comuni lucani chiamati al rinnovo delle amministrazioni comunali. I seggi resteranno aperti fino alle 15 di oggi, subito dopo prenderanno il via le operazioni di scrutinio.

La prima giornata elettorale si è svolta senza particolari criticità, con un’affluenza complessiva del 48,87% degli aventi diritto, dato praticamente identico a quello registrato nella precedente tornata amministrativa negli stessi enti lucani, quando si fermò al 48,86%.

Un dato che colloca la Basilicata leggermente sopra la media nazionale, attestatasi ieri al 46,31%.

Guardando alle due province, nel Potentino hanno votato il 47,01% degli elettori nei dieci comuni interessati dalla consultazione. Percentuale più alta, invece, nel Materano, dove nei sei comuni chiamati alle urne l’affluenza ha raggiunto il 54,42%.

Tra i centri al voto, il comune con la maggiore partecipazione è stato Salandra, dove alle urne si è recato il 59,01% degli aventi diritto. Affluenza più bassa, invece, ad Acerenza, ferma al 36,03%.

L’attenzione ora è tutta rivolta allo spoglio che inizierà nel pomeriggio e che definirà i nuovi assetti amministrativi nei comuni coinvolti dalla consultazione elettorale.