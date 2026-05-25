Elezioni comunali in Basilicata, completato lo scrutinio: eletti i nuovi sindaci nei comuni di Potenza e Matera

I cittadini hanno scelto i nuovi sindaci in diversi centri delle province di Potenza e Matera, delineando il nuovo assetto amministrativo del territorio.

Nel Potentino si è votato ad Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi. In provincia di Matera, invece, le consultazioni hanno interessato Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.

In alcuni comuni il voto è arrivato prima della naturale conclusione della consiliatura. È il caso di Lauria e Sarconi, dove i cittadini sono tornati anticipatamente alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Situazione particolare anche a Moliterno, dove era presente un unico candidato sindaco: il primo cittadino uscente Antonio Rubino, sostenuto dalla lista “Di Nuovo Moliterno”, confermato alla guida del Comune.

I sindaci eletti in provincia di Matera

Ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito, sostenuto dalla lista “Destinazione Accettura”.

A Craco successo per Vincenzo Lacopeta con la lista “Craco per Noi”.

A Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta, sostenuto dalla lista “Insieme per Grottole”.

A Salandra vince Antonietta Zaccaro con la lista “Salandra Rinasce”.

A San Giorgio Lucano eletto Giuseppe Esposito, sostenuto dalla lista “Appartenenza Territorio”.

A Tursi affermazione per Maria Anglone Adduci con la lista “Cambiamo Tursi”.

I sindaci eletti in provincia di Potenza

Ad Acerenza il nuovo sindaco è Luca Lombardi, sostenuto dalla lista “Noi per Acerenza”.

A Castronuovo Sant’Andrea eletto Umberto Di Matteo con la lista “Uniti per il Cambiamento”.

A Cersosimo vittoria per Domenica Paglia con la lista “Cersosimo Bene Comune”.

A Corleto Perticara eletta Ilenia Magaldi, sostenuta dalla lista “Corleto Futura”.

A Filiano successo per Andrea Lacerenza con la lista “Innova Filiano”.

A Francavilla in Sinni eletto Pasquale Ciancia con la lista “Francavilla Comunità Futura”.

A Lauria il nuovo sindaco è Antonio Rossino, sostenuto dalla lista “Lauria al Centro”.

A Moliterno confermato Antonio Rubino con la lista “Di Nuovo Moliterno”.

A Sant’Arcangelo eletto Vito De Filippo con la lista “Sant’Arcangelo Cambia Passo”.

A Sarconi vittoria per Nicola Gulfo con la lista “Direzione Comune”.