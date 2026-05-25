Elezioni comunali in Basilicata, completato lo scrutinio: eletti i nuovi sindaci nei comuni di Potenza e Matera
I cittadini hanno scelto i nuovi sindaci in diversi centri delle province di Potenza e Matera, delineando il nuovo assetto amministrativo del territorio.
Nel Potentino si è votato ad Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi. In provincia di Matera, invece, le consultazioni hanno interessato Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.
In alcuni comuni il voto è arrivato prima della naturale conclusione della consiliatura. È il caso di Lauria e Sarconi, dove i cittadini sono tornati anticipatamente alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali.
Situazione particolare anche a Moliterno, dove era presente un unico candidato sindaco: il primo cittadino uscente Antonio Rubino, sostenuto dalla lista “Di Nuovo Moliterno”, confermato alla guida del Comune.
I sindaci eletti in provincia di Matera
Ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito, sostenuto dalla lista “Destinazione Accettura”.
A Craco successo per Vincenzo Lacopeta con la lista “Craco per Noi”.
A Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta, sostenuto dalla lista “Insieme per Grottole”.
A Salandra vince Antonietta Zaccaro con la lista “Salandra Rinasce”.
A San Giorgio Lucano eletto Giuseppe Esposito, sostenuto dalla lista “Appartenenza Territorio”.
A Tursi affermazione per Maria Anglone Adduci con la lista “Cambiamo Tursi”.
I sindaci eletti in provincia di Potenza
Ad Acerenza il nuovo sindaco è Luca Lombardi, sostenuto dalla lista “Noi per Acerenza”.
A Castronuovo Sant’Andrea eletto Umberto Di Matteo con la lista “Uniti per il Cambiamento”.
A Cersosimo vittoria per Domenica Paglia con la lista “Cersosimo Bene Comune”.
A Corleto Perticara eletta Ilenia Magaldi, sostenuta dalla lista “Corleto Futura”.
A Filiano successo per Andrea Lacerenza con la lista “Innova Filiano”.
A Francavilla in Sinni eletto Pasquale Ciancia con la lista “Francavilla Comunità Futura”.
A Lauria il nuovo sindaco è Antonio Rossino, sostenuto dalla lista “Lauria al Centro”.
A Moliterno confermato Antonio Rubino con la lista “Di Nuovo Moliterno”.
A Sant’Arcangelo eletto Vito De Filippo con la lista “Sant’Arcangelo Cambia Passo”.
A Sarconi vittoria per Nicola Gulfo con la lista “Direzione Comune”.