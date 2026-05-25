Dal 29 maggio al 2 giugno 2026 a Venosa (PZ) ritorna la Fiera dei Sapori del Sud Italia e il festival del libro

Dopo il successo della prima edizione, a Venosa (provincia di Potenza) dal 29 maggio al 2 giugno 2026 vi aspetta la Fiera dei Sapori del Sud Italia per un viaggio tra gusto e tradizione che celebra alcuni tra i migliori piatti, vini e sapori sapori della nostra Penisola. L’evento è organizzato da Valica S.p.a – MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia, in collaborazione con il Comune di Venosa.

Un tour tra i piatti e i vini più iconici del Centro – Sud Italia

Durante i cinque giorni di evento, Venosa si trasformerà in un palcoscenico del gusto tra stand dedicati alle cucine regionali del Centro – Sud Italia ed aree dedicate ad una selezione di vini DOC/DOCG imperdibili. Tra le regioni presenti: Sardegna, Sicilia, Lazio, Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Calabria. Occasione unica, per assaggiare in un unico luogo, ai piedi del Castello Aragonese, una selezione di piatti iconici come i culurgiones d’Ogliastra sardi, la sfogliatella napoletana, i primi della tradizione romana, le bruschette con caciocavallo e tartufo della Basilicata, gli arrosticini abruzzesi, la fileja alla ‘nduja calabrese, le orecchiette della nonna pugliesi e tante altre specialità.

Imperdibile anche l’area “enoteca” grazie ad una carta di vini ricca di etichette DOC/DOCG per un vero e proprio tour enologico tra le regioni del Centro Sud Italia: Nero d’Avola (Sicilia), Vermentino di Sardegna, Falanghina del Sannio (Campania), Trebbiano (Abruzzo), Frascati Superiore (Lazio) insieme a tante altre etichette.

“La seconda edizione della Fiera dei Saperi e Sapori del Sud Italia rappresenta per la nostra città un appuntamento di grande valore culturale, turistico ed economico. Venosa si conferma ancora una volta luogo di incontro tra tradizioni, identità e valorizzazione delle eccellenze del Mezzogiorno – dichiara Francesco Mollica, sindaco di Venosa – Questo evento riesce a coniugare in maniera autentica cultura, enogastronomia e territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza capace di raccontare il Sud attraverso i suoi sapori, i suoi saperi e le sue comunità. È anche un’importante occasione di promozione per le nostre produzioni locali, per gli operatori del settore e per il patrimonio storico e artistico della città.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione, gli espositori, le associazioni e i cittadini che, con entusiasmo e partecipazione, rendono possibile un evento che cresce di anno in anno e che rafforza l’immagine di Venosa come città della cultura e dell’accoglienza.”

Un programma ricco di contenuti

Il Festival Borgo d’autore: 49 appuntamenti tra libri, incontri e cultura nel Castello “Pirro del Balzo”

Domenico Iannacone, Enrico Letta, Floriana Bulfon e Antonina Nocera sono tra gli ospiti principali della sesta edizione di Borgo d’Autore, il festival del libro in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2026 a Venosa, che proporrà 49 appuntamenti tra presentazioni, incontri, laboratori, mostre, attività per bambini e iniziative dedicate alla promozione della lettura. La manifestazione, organizzata da Artistica Management di Cappiello Pasquale con il sostegno del Comune di Venosa, si conferma uno degli appuntamenti culturali di riferimento del territorio lucano.

Il Castello “Pirro del Balzo” ospiterà gli incontri con gli autori, la fiera del libro e numerose esposizioni artistiche. Il programma coinvolgerà editori indipendenti, autori emergenti e nomi affermati del panorama culturale nazionale, con attenzione ai temi dell’identità territoriale, della memoria e dell’impegno civile.

Tra gli appuntamenti centrali della manifestazione spazio anche ai progetti culturali e di valorizzazione del territorio, come “Le trame del Bradano”, candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 che coinvolge sedici comuni lucani dell’Alto Bradano, del Melfese e di Potenza, “Le vie del grano – Regio cammino di Matera” e “Un ponte di idee e storie tra Comuni”, iniziativa di promozione della lettura che unisce Venosa, Rionero in Vulture e Filiano. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

“Questa manifestazione nasce con l’obiettivo di creare un dialogo tra cultura, tradizioni e produzioni d’eccellenza, mettendo al centro il patrimonio identitario dei territori del Sud. Questo secondo appuntamento conferma la volontà dell’amministrazione di investire in eventi capaci di generare partecipazione, conoscenza e valorizzazione culturale – dichiara Rosa Centrone, assessore alla cultura del Comune di Venosa – Attraverso percorsi enogastronomici, incontri, esposizioni e momenti di condivisione, la manifestazione racconta il legame profondo tra storia, comunità e territorio, trasformando Venosa in uno spazio di confronto e promozione delle nostre radici. Crediamo fortemente che cultura ed enogastronomia possano diventare strumenti di crescita, attrazione turistica e sviluppo territoriale. Per questo continuiamo a sostenere iniziative che sappiano unire qualità, tradizione e visione futura”.

Informazioni utili

Fiera dei Sapori del Sud Italia si svolge dal 29 maggio al 2 giugno nel centro storico di Venosa, in Piazza Umberto I:

venerdì 29 maggio dalle 18.00 alle 23.00

sabato 30 maggio, domenica 31 maggio, lunedì 1° giugno, martedì 2 giugno: dalle 12.00 alle 23.00

L’ingresso è gratuito ed è aperto a tutti. Ogni visitatore potrà acquistare card ricaricabili di gettoni (ogni gettone ha il valore di €1) per assaporare specialità gastronomiche e vini a propria scelta. Le card ricaricabili di gettoni possono essere acquistate direttamente presso le casse presenti all’evento oppure in prevendita sul sito ed essere presentate ai vari stand regionali.

“Siamo davvero entusiasti di tornare a Venosa per il secondo anno consecutivo con il format Fiera dei Sapori del Sud Italia. Scegliere una cornice così densa di storia non è casuale: crediamo fermamente che il cibo sia cultura, e in un luogo d’eccellenza come questo siamo orgogliosi di poter fare cultura attraverso il gusto – dichiara Filippo Massimo, Direttore testate Gruppo Valica – responsabile rapporti istituzionali di Fiera dei Sapori – Quest’anno la Fiera dei Sapori del Sud si propone l’obiettivo di mappare le tradizioni culinarie del nostro territorio, portando nel cuore di Venosa i piatti iconici di ogni regione del Centro Sud Italia. Parliamo di quelle ricette intramontabili, simbolo di un’identità precisa; esattamente quei sapori che ogni turista sogna e si aspetta di trovare quando visita

Contatti “Fiera dei Sapori del Sud Italia”

Sito web: venosa.fieradeisaporiditalia.it