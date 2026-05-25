Comunali, il centrodestra consolida il consenso: tra conferme e nuove vittorie cambia la geografia politica locale

Le elezioni comunali restituiscono un quadro politico articolato ma complessivamente favorevole al centrodestra, che riesce a interrompere il clima di incertezza seguito alla recente sconfitta referendaria. Quasi 750 comuni italiani sono andati al voto, coinvolgendo oltre 6 milioni di cittadini chiamati a scegliere i nuovi sindaci in grandi città e piccoli centri.

L’affluenza registra un calo di circa cinque punti percentuali rispetto alla precedente tornata, ma il risultato delle urne conferma una forte competitività delle coalizioni nazionali, accompagnata dal peso crescente delle liste civiche e delle dinamiche territoriali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta con ironia l’esito del voto sui social: “Il tanto annunciato crollo del centrodestra può attendere ancora”. Un’affermazione sostenuta soprattutto dai risultati ottenuti in città simboliche.

A Venezia il centrodestra conquista una delle sfide più significative con la vittoria al primo turno di Simone Venturini, ex assessore della giunta Brugnaro, che riesce a mantenere la guida della città lagunare e a respingere il tentativo del centrosinistra di tornare al governo dopo dieci anni.

Risultato importante anche a Reggio Calabria, dove il centrodestra torna alla guida del comune dopo dodici anni grazie all’elezione di Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia sostenuto anche da Azione. Matteo Salvini parla di “una crescita costante del centrodestra e della Lega nei territori”.

Nel centrosinistra spicca invece il successo di Vincenzo De Luca a Salerno, rieletto sindaco con un ampio consenso sostenuto prevalentemente da liste civiche. Una vittoria significativa ma difficilmente riconducibile direttamente al Partito Democratico, vista la storica autonomia politica dell’ex governatore campano rispetto alla linea nazionale del partito.

In Toscana il centrosinistra mantiene diversi comuni storicamente progressisti. Matteo Biffoni viene confermato sindaco di Prato per il terzo mandato, mentre arrivano risultati positivi anche a Pistoia, Sesto Fiorentino, Cascina, Figline e Incisa Valdarno. Il Partito Democratico rivendica il valore dell’unità del campo progressista nei territori dove la coalizione si è presentata compatta.

A Messina resta forte l’influenza politica di Cateno De Luca: il sindaco uscente Federico Basile ottiene infatti una nuova affermazione sostenuta dal movimento “Sud chiama Nord”.

Tra i dati politici più osservati emerge anche la crescita delle nuove formazioni e delle candidature personali. Roberto Vannacci ottiene un risultato significativo a Vigevano, dove il suo progetto politico sfiora un’affermazione in una storica area di consenso leghista.

Nei comuni in cui nessun candidato ha superato il 50 per cento, si tornerà al voto per i ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. La distribuzione dei risultati conferma comunque un quadro nazionale frammentato, in cui coalizioni tradizionali, civismo locale e leadership territoriali continuano a convivere e a influenzare in modo decisivo gli equilibri politici italiani.