CIELO ROSA INAUGURA L’ESTATE SULLA DIGA DI MONTECOTUGNO

Sarà il primo di una lunga serie di eventi estivi in programma presso la suggestiva cornice della Diga di Montecotugno, il nuovo appuntamento firmato Boomya Events e Azzurra Srl, realtà che puntano a trasformare uno dei luoghi più affascinanti del territorio in un punto di riferimento per musica, intrattenimento e aggregazione giovanile.

Il prossimo 2 giugno prenderà ufficialmente il via “Cielo Rosa – Aperitalia Experience”, un evento pensato per celebrare l’inizio dell’estate attraverso musica, spettacolo e convivialità immersi nel panorama unico dell’Area Pic Nic di Contrada Pianizzi.

A partire dalle ore 18:00, il tramonto sulla diga farà da sfondo a una serata che unirà aperitivo, dj set e live entertainment, con l’obiettivo di offrire un’esperienza capace di valorizzare il territorio e attirare pubblico da tutta la zona.

In console si alterneranno Dj Gino, Neos, NIKOLINHO, Angelo Calderaro, Tykap, Domy ed Egidio Roseti, mentre la voce della serata sarà affidata a Mr Bix.

Gli organizzatori parlano di un progetto destinato a proseguire per tutta la stagione estiva, con nuovi format ed eventi in programma nelle prossime settimane. “Cielo Rosa” rappresenta infatti l’inizio di un percorso che mira a coniugare intrattenimento, valorizzazione paesaggistica e socialità in uno degli scenari più iconici della Basilicata.

Un ringraziamento speciale viene inoltre rivolto al Comune e a tutti gli enti coinvolti, per la disponibilità, la collaborazione e il supporto dimostrato nella realizzazione dell’iniziativa, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla promozione di momenti di aggregazione e cultura.

L’atmosfera promessa è quella di una vera sunset experience: musica, drink, luci e colori accompagneranno il pubblico fino a tarda notte, in un contesto pensato per far vivere l’estate in modo nuovo e coinvolgente.