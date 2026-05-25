Castrovillari verso il ballottaggio: Anna De Gaio in vantaggio, sfida apertissima per il secondo posto

A Castrovillari si chiude una lunga fase politica segnata dall’esperienza amministrativa di Domenico Lo Polito.

Dopo quattordici anni di presenza sulla scena politico-istituzionale cittadina, gli elettori sono chiamati a scegliere una nuova guida per il Comune in una competizione elettorale che si conferma particolarmente combattuta.

Sono quattro i candidati in corsa per la carica di sindaco. In netto vantaggio emerge Anna De Gaio, candidata del centrodestra, già capogruppo di Fratelli d’Italia e protagonista negli anni passati dell’amministrazione comunale, dove ha ricoperto anche gli incarichi di assessore allo Sport e vicesindaco.

A sostegno di un progetto civico si presenta invece l’avvocato Luca Donadio, figura conosciuta nel mondo associativo locale grazie alla lunga esperienza nella Pro Loco cittadina. La sua coalizione raccoglie diverse anime civiche, oltre a esponenti dell’area ambientalista e a una componente vicina al Movimento 5 Stelle.

Tra i candidati figura anche l’avvocato Ernesto Bello, espressione di una parte del centrosinistra e della maggioranza uscente. Negli ultimi anni ha guidato l’assessorato al Turismo e agli Spettacoli, maturando un ruolo centrale nell’attività amministrativa del Comune.

Completa il quadro Eugenio Salerno, sostenuto dalla lista “Futuro Castrovillari”, area politica vicina alle posizioni di Roberto Vannacci e rappresentativa di una componente autonoma del centrodestra cittadino.

Per l’elezione al primo turno è necessario superare il 50 per cento più uno dei voti validi. In caso contrario, i due candidati più votati torneranno alle urne per il turno di ballottaggio previsto il 7 e 8 giugno.

Dai primi dati scrutinati sembra ormai delinearsi proprio questa ipotesi. Anna De Gaio appare stabilmente in testa con una percentuale vicina al 42 per cento, mentre resta apertissima la sfida per il secondo posto tra Luca Donadio ed Ernesto Bello. Tra i due il distacco sarebbe di poche decine di voti, rendendo decisivi gli ultimi risultati provenienti dalle sezioni ancora da scrutinare.

Castrovillari si prepara quindi a una possibile seconda fase della campagna elettorale, in un confronto che potrebbe ridefinire gli equilibri politici della città dopo un lungo ciclo amministrativo.