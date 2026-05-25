Antibiotico-resistenza, convegno al San Carlo di Potenza

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza organizza un importante convegno scientifico di rilevanza nazionale, intitolato “La sorveglianza e il contrasto all’antimicrobico-resistenza: importanza dell’approccio One Health”, promosso da AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani) – Sezione Basilicata, con la direzione scientifica del dottoressa Teresa Lopizzo, Responsabile della UOS di Microbiologia e Virologia del Laboratorio CEDIA (Centrale di Diagnostica Avanzata) dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.

L’appuntamento, in programma il prossimo 29 maggio nell’Auditorium dell’ospedale San Carlo a Potenza, mette al centro del dibattito la necessità di un approccio “One Health”, un modello d’azione integrato – riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e recepito dal Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) – che considera la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente come un unico ecosistema inscindibile.

“Ospitare un evento di questa portata scientifica – dichiara il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera – conferma il ruolo di primo piano che la nostra struttura e il CEDIA ricoprono nel panorama sanitario nazionale.

L’antibiotico-resistenza è una minaccia concreta che non possiamo più permetterci di considerare settoriale: richiede una sinergia totale tra medicina umana, veterinaria e tutela dell’ambiente.

Come Azienda Ospedaliera siamo fortemente impegnati nel potenziare la diagnostica avanzata e nel promuovere la cultura del corretto utilizzo dei farmaci, convinti che la condivisione delle competenze e il coordinamento con le istituzioni regionali e scientifiche siano le uniche armi efficaci per salvaguardare la salute pubblica”.

Il fenomeno della resistenza batterica rappresenta una delle più gravi emergenze sanitarie globali.

In Europa si registrano ogni anno oltre 35.000 morti a causa di infezioni non più trattabili con i farmaci tradizionali e le stime epidemiologiche indicano che, senza interventi decisivi, entro il 2050 questa problematica rischia di diventare la prima causa di morte al mondo.

Poiché i batteri resistenti si diffondono non solo nei contesti ospedalieri, ma anche negli allevamenti e nelle matrici ambientali come i corsi d’acqua, il convegno riunisce per la prima volta a confronto medici, veterinari, biologi, esperti di sanità pubblica e ricercatori universitari.

Il programma dei lavori si articola in due sessioni complementari. La sessione mattutina approfondisce la gestione dei pazienti ospedalizzati, l’analisi dei dati epidemiologici, i nuovi presidi terapeutici e il ruolo cruciale dei laboratori di microbiologia.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposta sull’impatto ambientale e veterinario, con la presentazione di dati inediti relativi a un progetto pilota sul monitoraggio dei batteri resistenti nelle acque reflue.

I lavori si concludono con una tavola rotonda istituzionale che vede il confronto tra università, professionisti sanitari e agenzie ambientali, rafforzando la consapevolezza che solo attraverso un approccio coordinato, basato su dati di sorveglianza solidi e condivisi, sia possibile contrastare efficacemente l’antimicrobico-resistenza e tutelare la salute.

L’AOR San Carlo di Potenza non è solo la sede ospitante: è anche uno dei protagonisti della lotta all’AMR (resistenza agli antimicrobici) in Basilicata.

Il CEDIA – la Centrale di Diagnostica Avanzata diretta dal dottor Vito Pafundi – è il laboratorio di riferimento regionale per la microbiologia clinica e opera in una rete che copre cinque ospedali della regione: Potenza, Melfi, Villa d’Agri, Pescopagano e Lagonegro.

Grazie a tecnologie diagnostiche avanzate e alla certificazione ISO 15189:2022, il CEDIA monitora quotidianamente i batteri resistenti e supporta i medici dell’intera area regionale nella scelta delle terapie più appropriate.

“Le scelte terapeutiche che facciamo oggi, le politiche di prescrivibilità che sosteniamo, la qualità dei dati di sorveglianza che produciamo: tutto questo – spiega il dottor Pafundi – condizionerà la disponibilità di antibiotici efficaci per i nostri figli e per i pazienti di domani”.