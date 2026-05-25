Alsia, ottimizzare la risorsa idrica con Irriframe

Il cambiamento climatico sta determinando significative modifiche nell’andamento e nella distribuzione delle precipitazioni (pioggia, neve, grandine), con dirette conseguenze per la disponibilità delle risorse idriche in agricoltura.

La tendenza all’aumento delle temperature e alla riduzione delle precipitazioni utili comporta, infatti, un incremento del fabbisogno irriguo delle colture, rendendo necessario un utilizzo sempre più efficiente e razionale dell’acqua.

Anche se, fortunatamente per questa annata agraria, le copiose piogge primaverili hanno riempito gli invasi per cui è probabile che l’agricoltura lucana non dovrà temere la siccità sofferta negli ultimi anni, il problema della disponibilità della risorsa idrica è una realtà da affrontare con urgenza.

Nella nostra regione la distribuzione e la gestione delle risorse idriche a scopo irriguo è affidata al Consorzio di Bonifica della Basilicata, che gestisce un comprensorio irriguo superiore a 80.000 ettari con oltre 43.000 utenze, con una forte concentrazione di colture intensive ad elevato fabbisogno irriguo nelle aree del Metapontino, Bradanica, Alta Valle dell’Agri e Senisese.

In questo contesto, assume particolare rilevanza l’utilizzo di IRRIFRAME, un sistema di supporto alle decisioni (SSD) che deve prendere l’agricoltore, realizzato dall’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) e finanziato dal Ministero dell’Agricoltura.

Questo SSD è già operativo in Basilicata grazie alla collaborazione tra Alsia e Consorzio di Bonifica. Esso consente, con il supporto dei dati del servizio agrometeorologico di Alsia, di elaborare un bilancio idrico aziendale e di fornire indicazioni operative su quando irrigare, quanto irrigare, il volume irriguo e la durata di funzionamento degli impianti, contribuendo al contempo a ottimizzare le condizioni vegeto-produttive delle colture e a ridurre gli stress idrici che possono aumentarne la suscettibilità agli attacchi parassitari.

Inoltre, grazie ad un progetto PNRR (Ecosistema TECH4YOU, SMART WATER) finalizzato a migliorare la qualità del consiglio irriguo, Irriframe è stato implementato di alcune funzioni negli algoritmi di calcolo che ne consentono l’applicazione anche nell’agricoltura di precisione.

Pertanto, per favorire l’applicazione questa tecnologia su un territorio regionale sempre più vasto, l’Alsia, in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, ha programmato una campagna informativa per illustrare il funzionamento di IRRIFRAME ed affiancare imprenditrici e imprenditori agricoli nella gestione agronomica delle loro aziende.

Le persone interessate possono contattare il coordinatore di questa attività: dott. Emanuele Scalcione, e-mail [email protected], tel. 0835244365.