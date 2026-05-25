118, personale, Morea: Bene accordo ma basta soluzioni temporanee

“Accogliamo con favore l’accordo finalmente raggiunto tra ASP e ASM per il personale del 118 con limitazioni. È una risposta attesa da tempo e rappresenta un segnale importante per tanti operatori che, nonostante le limitazioni sopravvenute, continuano a mettere a disposizione competenze, esperienza e professionalità al servizio della sanità lucana”. Lo dichiara il consigliere regionale Nicola Morea, intervenendo sul protocollo recentemente siglato tra le due aziende sanitarie.

“Questa intesa – prosegue Morea – dimostra che una soluzione è possibile. Tuttavia non possiamo pensare che questioni così delicate vengano affrontate ogni volta attraverso accordi episodici o protocolli costruiti caso per caso. Il rischio è quello di lasciare il personale in una condizione di incertezza continua, senza una prospettiva stabile e senza una visione organizzativa complessiva”.

Per il consigliere regionale il tema deve essere affrontato in modo strutturale, anche in vista di una revisione dell’intero sistema dell’emergenza-urgenza regionale.

“Da tempo sostengo che sia necessario intervenire con una riorganizzazione vera del sistema del Centro Emergenza Urgenza 118. In attesa di questo percorso, però, bisogna garantire strumenti certi e permanenti per il personale con limitazioni. È esattamente il senso della proposta di legge che ho depositato insieme al Presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella, all’esame della Commissione competente”.

La proposta normativa, infatti, punta “a rendere stabile la possibilità di passaggi e mobilità tra ASP e ASM per il personale del 118 con limitazioni, superando la logica delle soluzioni occasionali e costruendo un meccanismo ordinario e continuativo. Un’impostazione che nasce dalla volontà di intervenire normativamente per colmare criticità organizzative e superare l’attuale frammentarietà degli strumenti disponibili”.

“Il personale del 118 – conclude Morea – rappresenta una risorsa strategica per il sistema sanitario regionale e va tutelato. Per questo serve passare dalla gestione emergenziale delle problematiche ad una programmazione stabile: bene l’accordo raggiunto, ma ora trasformiamolo in una soluzione definitiva e strutturale”.