Scomparsa Antonio Elettrico, Michele Casino (FI): “Matera perde un amministratore serio e rispettoso delle istituzioni”

“Esprimo il mio cordoglio e quello dell’intero gruppo regionale di Forza Italia per la scomparsa di Antonio Elettrico, consigliere comunale di Matera”.

Lo dichiara Michele Casino, capogruppo di Forza Italia al Consiglio Regionale della Basilicata.

“La sua attività amministrativa è stata contraddistinta da serietà, senso delle istituzioni e un’attenzione costante alla comunità materana. Antonio Elettrico ha interpretato il ruolo pubblico con misura e dedizione, con la sua dipartita Matera perde un amministratore che ha messo al primo posto il bene della città. Alla famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze a nome mio e del gruppo regionale di Forza Italia”, conclude Casino.