La UIL Scuola Rua richiama l’attenzione dei docenti precari della Basilicata sulle procedure per le supplenze relative all’anno scolastico 2026/2027, dopo la pubblicazione del nuovo vademecum operativo dedicato alle nomine da GAE e GPS.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma “Istanze on Line – POLIS” dal 16 luglio alle ore 14 fino al 29 luglio alle ore 14.

Secondo quanto riportato nel vademecum predisposto da Uil Scuola, le Graduatorie ad Esaurimento e le GPS saranno utilizzate per assegnare supplenze annuali al 31 agosto, incarichi fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e spezzoni pari o superiori a 7 ore.

Il segretario regionale della UIL Scuola Rua Luigi Veltri sottolinea come “quest’anno sia ancora più importante compilare con attenzione la domanda delle 150 preferenze, perché il sistema informatizzato assegna automaticamente le sedi sulla base delle disponibilità e delle opzioni espresse dai candidati”.

Veltri evidenzia inoltre le novità introdotte per il nuovo anno scolastico, tra cui il meccanismo del “ripescaggio”, che consentirà di riassegnare i posti liberati successivamente alle prime nomine attraverso ulteriori scorrimenti delle graduatorie.

“La procedura – afferma Veltri – presenta numerosi aspetti tecnici e il rischio di errori è elevato. Per questo invitiamo i docenti a rivolgersi alle sedi territoriali della Uil Scuola per ricevere assistenza nella compilazione della domanda e nella verifica delle preferenze”.

Particolare attenzione viene posta anche alle sanzioni previste in caso di rinuncia o mancata presa di servizio. Il vademecum ricorda infatti che la rinuncia a un incarico o la mancata presa di servizio dopo l’accettazione comportano la perdita delle supplenze annuali da GAE, GPS e graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28.

Tra i punti più rilevanti evidenziati dalla Uil Scuola vi sono inoltre:

la possibilità di esprimere fino a 150 preferenze tra scuole, comuni, distretti e provincia;

il diritto al completamento orario nella stessa provincia;

le procedure per le supplenze su sostegno e graduatorie incrociate;

le nuove regole sugli interpelli e sulle supplenze brevi;

la tutela della continuità didattica per gli alunni.

Veltri richiama infine il problema strutturale del precariato scolastico anche in Basilicata: “Ogni anno migliaia di docenti vivono mesi di incertezza tra graduatorie, convocazioni e incarichi temporanei. Occorre accelerare i percorsi di stabilizzazione e garantire regole più semplici, trasparenti e uniformi”.

La Uil Scuola Basilicata annuncia che nelle prossime settimane saranno organizzati incontri informativi e sportelli di consulenza dedicati agli aspiranti supplenti per accompagnarli nelle procedure di nomina e nelle scelte relative alle preferenze.