Elezioni comunali in Basilicata, urne aperte in 16 Comuni: affluenza al 12,51% alle ore 12

Sono iniziate questa mattina le operazioni di voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in 16 Comuni della Basilicata.

Le urne resteranno aperte fino a lunedì 25 maggio 2026: oggi si vota dalle 7 alle 23, mentre domani i seggi saranno operativi dalle 7 alle 15.

Secondo i dati diffusi a mezzogiorno, l’affluenza complessiva nei Comuni lucani interessati dal voto si attesta al 12,51%. Nel Potentino la partecipazione ha raggiunto il 13,53%, mentre nei sei centri del Materano il dato è pari al 12,17%.

Complessivamente sono 54.195 i cittadini chiamati alle urne: 41.111 in provincia di Potenza e 13.084 in provincia di Matera.

Nel Potentino si vota nei Comuni di Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi. Nel Materano, invece, le consultazioni riguardano Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.

Tutti i centri coinvolti hanno una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti e, proprio per questo motivo, non è previsto il turno di ballottaggio. L’elezione dei sindaci sarà quindi definita già al termine dello scrutinio di lunedì. Per la tornata elettorale sono state predisposte 68 sezioni.

La competizione elettorale vede esclusivamente la presenza di liste civiche: nessun simbolo di partito compare sulle schede.

A Moliterno è stata presentata una sola lista, guidata dal sindaco uscente Antonio Rubino, che dovrà superare il 50% dei voti validi per ottenere la riconferma.

Due i Comuni attualmente amministrati da commissari straordinari: Lauria, dopo le dimissioni dell’ex sindaco Gianni Pittella, e Sarconi, in seguito alla scomparsa del primo cittadino.

Tra i sindaci uscenti che puntano a un nuovo mandato figurano anche Domenica Paglia a Cersosimo, Antonio Bulfaro a Castronuovo Sant’Andrea, Giuseppe Esposito a San Giorgio Lucano e Giuseppe Soranno a Salandra.

Sfida particolarmente affollata a Grottole e Craco, dove sono quattro i candidati in corsa per la carica di sindaco.

A Sant’Arcangelo spicca invece la candidatura dell’ex presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo, già sottosegretario di Stato ed esponente del Partito Democratico.

Curioso il caso di Accettura, dove i due candidati sindaci hanno cognomi quasi identici: Giuliano Barbarito sfida Pietro Varvarito.

A Tursi, infine, sarà certamente eletta una donna sindaca: a contendersi la guida del Comune sono infatti Maria Adduci e Filomena Russo, le uniche due candidate in corsa.

A Francavilla in Sinni sfida tra il sindaco uscente Romano Cupparo e l’avvocato Pasquale Ciancia.