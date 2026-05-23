POLITICA

Sanità nel Senisese, Donadio replica all’Assessore: “Non è campanilismo, ma diritto alla salute”

Foto di Redazione Redazione23/05/2026

Le parole dell’Assessore regionale alla Sanità continuano ad alimentare un clima di incomprensione nei confronti delle istanze provenienti dal Senisese. Definire “campanilistiche” le richieste avanzate da cittadini, amministratori e comitati del territorio appare non solo ingiusto, ma soprattutto distante dalla realtà quotidiana vissuta dalle comunità delle aree interne lucane.

A colpire è anche la difficoltà, emersa nel dibattito pubblico, persino nel riconoscere e nominare con chiarezza il territorio del Senisese, quasi si volesse relegare ai margini un’area che rivendica semplicemente pari dignità istituzionale e pari diritto all’accesso ai servizi sanitari.

Le richieste avanzate non nascono da logiche localistiche né da contrapposizioni territoriali. Al contrario, sono il frutto di una necessità concreta: garantire assistenza sanitaria efficace e tempestiva in un’area caratterizzata da grandi distanze, fragilità demografiche, popolazione anziana e difficoltà di collegamento con i principali presidi ospedalieri.

Se la riforma della sanità territoriale viene presentata come moderna, innovativa e orientata al rafforzamento dei servizi di prossimità, allora proprio le aree interne dovrebbero rappresentarne il principale banco di prova. Una sanità moderna non può tradursi nell’indebolimento dei presidi territoriali o nella riduzione delle possibilità di cura per i cittadini più lontani dai grandi centri urbani.

Innovazione significa invece rafforzare la medicina di prossimità, integrare efficacemente i servizi territoriali con la rete ospedaliera, investire nella telemedicina, garantire continuità assistenziale e costruire un sistema realmente vicino alle persone.

In quest’ottica, la richiesta della Casa di Comunità Hub di Senise, insieme al rafforzamento della struttura sanitaria di Chiaromonte e all’integrazione funzionale dei servizi territoriali, non rappresenta affatto una rivendicazione campanilistica. Si tratta piuttosto di una proposta coerente con gli stessi principi che la Regione dichiara di voler perseguire: equità territoriale, prossimità delle cure e diritto universale alla salute.

Un confronto serio sul futuro della sanità lucana non può ignorare le esigenze delle aree interne, né ridurre il dibattito a una sterile contrapposizione territoriale. Il Senisese chiede ascolto, rispetto e servizi adeguati ai bisogni reali della popolazione.

Domenico Nicola Donadio
Componente del gruppo “Iniziativa sanità nel Senisese”

Foto di Redazione Redazione23/05/2026
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