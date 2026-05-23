Potenza, omaggio a Luchino Visconti

Oggi, sabato 23 maggio alle 18, nella Sala degli Specchi del Teatro Francesco Stabile di Potenza, prenderà avvio “La forma dello Sguardo – Visconti in Basilicata”, progetto dedicato alla riflessione artistica, culturale e territoriale intorno alla figura e all’eredità di Luchino Visconti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’incontro inaugurale si articolerà attraverso un momento performativo che intreccia le musiche di Donato Modrone e le parole di Monica Palese, dando forma a un primo movimento poetico e visionario del percorso che accompagnerà l’intero anno progettuale.

L’appuntamento rappresenterà anche un’occasione di confronto aperto con il pubblico, gli operatori culturali, le istituzioni e gli sponsor dell’iniziativa in vista delle prime residenze artistiche previste per l’estate 2026.

L’obiettivo è quello di raccogliere spunti, osservazioni e riflessioni capaci di contribuire alla costruzione condivisa del progetto e del suo sviluppo futuro.

Saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Potenza, Roberto Falotico, e il direttore artistico dell’iniziativa Leonardo Pietrafesa.

La data del 23 maggio assume inoltre un forte valore simbolico: ricorre infatti l’anniversario del conferimento della Palma d’Oro al Festival di Cannes a Luchino Visconti, figura centrale dell’immaginario cinematografico europeo e riferimento ideale del progetto.

La forma dello Sguardo – Visconti in Basilicata si propone come uno spazio di ricerca e attraversamento artistico capace di mettere in dialogo memoria, territorio, linguaggi contemporanei e pratiche performative, restituendo nuova attenzione al rapporto tra cinema, teatro, paesaggio e comunità.

Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune di Potenza, Bcc Basilicata.