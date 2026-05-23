Panchina d’Oro 2025/2026 a Nicola Masiello: orgoglio Futsal Senise

SENISE – Un importante riconoscimento per il calcio a 5 lucano e per il Futsal Senise. Nella giornata di ieri, presso il Polo Bibliotecario di Potenza, l’AIAC Basilicata ha conferito a Mister Nicola Masiello la “Panchina d’Oro 2025/2026”, prestigioso premio che valorizza il lavoro, la competenza tecnica e i risultati ottenuti nel corso della stagione sportiva.

Un traguardo che rappresenta motivo di orgoglio non soltanto per il tecnico bianconero, ma per tutta la società del Futsal Senise e per l’intera comunità senisese, che continua a distinguersi nel panorama sportivo regionale grazie a passione, sacrificio e crescita costante.

Alla cerimonia di premiazione, in rappresentanza della società e della dirigenza del Futsal Senise, era presente il dirigente Vito Iacovino, che ha condiviso con emozione questo importante momento di riconoscimento per il lavoro svolto dal mister.

La Panchina d’Oro testimonia il percorso costruito da Nicola Masiello alla guida della squadra, fatto di dedizione, professionalità e spirito di gruppo, valori che hanno permesso al Futsal Senise di consolidarsi e crescere stagione dopo stagione.

“Complimenti Mister! Tutta Senise è orgogliosa di te” è il messaggio che accompagna questo prestigioso traguardo, celebrato con entusiasmo dall’ambiente bianconero e dai tifosi.