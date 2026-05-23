Doppio oro per Valentino Accattato: l’atleta di Senise domina nel powerlifting

Grande successo per Valentino Accattato, atleta originario di Senise, protagonista di una straordinaria prestazione che gli ha permesso di conquistare ben due medaglie d’oro in una competizione di powerlifting di altissimo livello a Lamezia Terme.

La gara è stata diretta dalla Fipe Powerlifting e dal Coni e altri grandi brand nell’ambito della pesistica nazionale.

Accattato ha infatti ottenuto il primato nella categoria 120 kg e il primato nella categoria Senior, confermandosi tra i migliori interpreti della disciplina grazie a numeri impressionanti nelle tre alzate.

Nel dettaglio, la performance è stata caratterizzata da:

Squat: 262,5 kg

262,5 kg Panca piana: 170 kg

170 kg Stacco da terra: 270 kg

Per un totale eccezionale di 702,5 kg sollevati, risultato che gli ha consentito di salire due volte sul gradino più alto del podio.

Una prova di forza, tecnica e determinazione che rende orgogliosa l’intera comunità di Senise e che rappresenta un importante traguardo sportivo frutto di sacrifici, allenamenti intensi e grande passione.

L’ennesimo successo che conferma il talento di Valentino Accattato e lascia ben sperare per i prossimi impegni agonistici, dove continuerà a portare in alto il nome di Senise e della Basilicata nel panorama del powerlifting nazionale.



