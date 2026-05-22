Spettacolo di Danze Orientali: “Io, Danza, Vita” in scena al Teatro F. Stabile di Potenza

Potenza, 22 maggio 2026 – Debutta il prossimo 25 maggio 2026 lo spettacolo di Danze Orientali “Io, Danza, Vita”, promosso dall’associazione di promozione sociale Volarte, presso il Teatro F. Stabile alle ore 20:30.

Lo spettacolo ideato da Mara Springer, con la partecipazione straordinaria del maestro, coreografo e ballerino di fama internazionale Faren Ben Azira, delle danzatrici e coreografe Natalja Misina e Ilaria Picarone, dell’attrice Vanessa Viggiano e del soprano Aleksandra Vaccaro, è un affascinante viaggio emozionale e artistico in cui si celebra la forza interiore e l’energia vitale attraverso il connubio fra linguaggi artistici differenti: danza, teatro, voce.

Il progetto e la trama

Protagonista di “Io Danza Vita” è la stessa Danza, non intesa come semplice esercizio estetico, ma come la dimensione primordiale, il “ritmo dell’essere” che incarna la Vita medesima. Essa si presenta come un’energia vitale capace di trasformare il deserto interiore in un giardino rigoglioso. La voce della Danza rivendica una discendenza antica, nata nei cerchi delle donne sotto l’influsso lunare per celebrare il mistero del ventre e del battito del cuore. I corpi danzanti diventano un linguaggio sacro, dove ogni movimento possiede un significato cosmico che richiama l’Infinito e la Madre Terra.

Note di regia

Lo spettacolo si propone come un mélange tra tradizione e modernità alternando momenti di danza orientale classica e folklore arabo a momenti in cui l’uso degli strumenti, come i veli di seta, creano atmosfere oniriche, per concludere con brani più energici, che richiamano la connessione con la terra (la “Madre”), la fertilità e la comunità. Le musiche spaziano dai ritmi classici arabi a melodie più lente e profonde (fusion).

I testi, le musiche e la danza sono volti a mostrare il potere terapeutico del movimento e i benefici della danza orientale che diventa un rituale di gioia, serenità e celebrazione della vita stessa.

Crediti e cast

Titolo: “Io Danza Vita”

“Io Danza Vita” Direzione artistica: Mara Springer

Coreografie: Faren Ben Azira, Natalja Misina, Ilaria Picarone, Mara Springer

Faren Ben Azira, Natalja Misina, Ilaria Picarone, Mara Springer Interprete: Vanessa Viggiano

Vanessa Viggiano Le danzatrici: Amira Barghout, Angelica Di Leo, Anna Infante, Anna Maria Conforto, Annamaria Colangelo, Antonietta Maria Rita, Carmen Faraone, Caterina Zaccagnino, Cerise Lucia Magrini, Elia De Bonis, Filomena Trimarco, Ivana Smaldone, Leila Barghout, Raquel Pires, Rocca Romaniello, Sara Biscione, Sofia Barghout, Stella Masi, Vincenza Infante.

Amira Barghout, Angelica Di Leo, Anna Infante, Anna Maria Conforto, Annamaria Colangelo, Antonietta Maria Rita, Carmen Faraone, Caterina Zaccagnino, Cerise Lucia Magrini, Elia De Bonis, Filomena Trimarco, Ivana Smaldone, Leila Barghout, Raquel Pires, Rocca Romaniello, Sara Biscione, Sofia Barghout, Stella Masi, Vincenza Infante. Produzione: Volarte APS

L’Associazione, con sede a Potenza, è stata fondata l’11 aprile 2025 da Mara Springer, Natalja Misina e Ilaria Picarone.

L’associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività culturali, educative e sportive. Nello specifico Volarte realizza iniziative, progetti, manifestazioni artistiche, spettacoli ed eventi culturali in Basilicata e Campania, diffondendo la cultura del benessere attraverso pratiche di sperimentazione creativa, che utilizzano la danza mediorientale, come strumento espressivo e relazionale, di condivisione e socializzazione.

Sponsor e sostenitori

Lo spettacolo è stato realizzato con il contributo dei seguenti sponsor:

-BCC Basilicata

-Ristorante Pizzeria “Le Fiamme” di Felice De Luca;

-Centro estetico BeautyLab di Marianna Carlucii

-Asd Valchiria Circus Potenza di Carlo Francesco Vargiu

E con il sostegno di Inglese a Stelle e Strisce, Boom – Associazione Culturale, ASD Vuoto D’Aria, Sinergie Lucane, Cucciolo ODV, Dea Service, FM Studio di Fabio Mauro, Oryngham APS-ASD

Informazioni pratiche e biglietteria