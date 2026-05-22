Somma vicepresidente Confindustria,le congratulazioni di Pittella

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha espresso le sue congratulazioni a Francesco Somma per la nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria, definendola “un riconoscimento prestigioso per competenza, visione e impegno al servizio del sistema produttivo”.

Pittella ha sottolineato come l’incarico assegnato a Somma rappresenti anche “un motivo di orgoglio per la Basilicata”, evidenziando il lavoro svolto negli anni alla guida di Confindustria Basilicata e il contributo offerto al confronto sui temi dello sviluppo, dell’innovazione e della competitività del Mezzogiorno e del Paese.

“Si tratta – ha aggiunto Pittella – di una nomina che premia il percorso, la competenza e la capacità di rappresentare con autorevolezza il sistema produttivo del Mezzogiorno. A Francesco Somma rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e importante responsabilità”.