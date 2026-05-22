Sanità nel Senisese, Sinistra Italiana: “Indietro non si torna”

“Rivendichiamo con forza ed orgoglio la nostra presenza attiva alla manifestazione del Senisese che si è svolta ieri, sotto la Regione Basilicata, per chiedere una struttura Hub nel territorio e il rafforzamento della sanità di prossima territoriale. Abbiamo partecipato, come Sinistra Italiana, alla delegazione che è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto Dott. Perri, sottolineando e provando con forza a ribadire che indietro non si torna e che non si lavorerà a compromessi al ribasso.

Lo ripetiamo con decisione: o a Senise viene riconosciuto quanto le spetta per storia, numeri e logica, oppure Senise sarà costretta a riprendersi ciò che le appartiene, acqua e sue Royalties comprese.

Attendiamo con fiducia gli esiti e gli sviluppi politici dell’incontro di ieri, pronti a sostenere ancora, a viso aperto, senza nasconderci, le prossime iniziative concordate con il comitato cittadino”.