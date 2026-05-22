PANINI COMICS – Le proposte di lettura in occasione il ritorno al cinema di “The Mandalorian and Grogu”

In occasione dell’uscita di The Mandalorian and Grogu – al cinema da mercoledì 20 maggio – Panini Comics presenta tante imperdibili novità per i lettori di tutte le età che vogliono immergersi nel fantastico mondo del Mandaloriano, Din Djarin, e del suo piccolo amico Grogu.

Si parte con Star Wars: The Mandalorian, l’adattamento a fumetti delle prime due stagioni della pluripremiata serie TV disponibile su Disney+.

Un prestigioso volume di grande formato, arricchito da contenuti extra, che porta sulla carta le avventure del cacciatore di taglia più iconico della galassia. Din Djarin, detto Mando, è uno dei cacciatori di taglie più famigerati della galassia, ed è pronto a qualunque cosa per catturare la sua taglia, eccetto tradire il suo credo.

Mando è stato ingaggiato da un misterioso ex Imperiale che si è offerto di pagarlo in beskar, il rarissimo metallo sacro per i Mandaloriani. Ma quando Din Djarin scoprirà che la sua taglia è un bambino di una razza misteriosa, la sua vita cambierà per sempre.

Serie TV arriva finalmente raccolto nel volume unico The Mandalorian – Omnibus Stagione Uno. Cinque anni dopo la morte di Darth Vader la galassia non è ancora in pace e i superstiti dell’impero tremano nell’ombra.

In un’epoca in preda al caos, un solitario cacciatore di taglie Mandaloriano riceve un incarico da un ex ufficiale Imperiale: catturare un obiettivo di cui conosce solo l’età… ma quell’obiettivo si rivelerà essere un bambino molto speciale che cambierà la vita e il destino di Mando per sempre.

Bianco e nero

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Un altro titolo da non perdere è il primo volume dell’adattamento manga The Mandalorian – Stagione due (adattamento della seconda stagione della serie), realizzato da un team creativo tutto italiano composto da Cristian Polizzi e Francesco Matteuzzi, disponibile anche in versione variant fullart.

Dopo aver lasciato la gilda dei cacciatori di taglie, Din Djarin va alla ricerca di altri Mandaloriani nella speranza che possano aiutarlo a riunire il bambino con i suoi simili. Questo ardito viaggio porta la coppia in rotta di collisione con creature pericolose, terribili minacce e improbabili alleanze, mentre il Mandaloriano cerca di riportare il piccolo dai Jedi.

Non mancano, poi, due proposte dedicate ai lettori più piccoli. Entrando nell’universo LEGO® Star Wars™ con Le avventure di Grogu si costruisce, si gioca e si risolvono enigmi in compagnia del personaggio più amato della galassia. Missioni da completare, fumetti da leggere e attività che mettono alla prova la creatività!

Seguendo le avventure di Grogu, i piccoli lettori diventano inventori di storie e si lasciano guidare dalla Forza. Il libro include la minifigure esclusiva di Grogu e la sua carrozzina sospesa, che permettono di giocare sulla pagina ed entrare in un mondo tutto da esplorare.

Infine, l’imperdibile Il quaderno dei giochi di Grogu, una rivista ricca di attività targata Panini Magazines con giochi e disegni da colorare per vivere in modo interattivo e divertente le avventure del Mandaloriano Din Djarin e del piccolo Baby Yoda. Al suo interno anche due mitici poster e, in allegato, la sacca sportiva personalizzata.