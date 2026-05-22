Nomina Francesco Somma in Confindustria nazionale, De Mare: Opportunità importante per rafforzare il dialogo tra sistema camerale e mondo produttivo

La nomina di Francesco Somma a Vice Presidente nazionale di Confindustria con delega alla Cultura d’Impresa e Certezza del Diritto continua a raccogliere attestati di apprezzamento dal mondo economico e associativo lucano.

Un incarico di rilievo nazionale che riconosce il lungo percorso associativo e istituzionale maturato negli anni, già valorizzato nel 2024 con l’ingresso nella squadra del presidente nazionale Emanuele Orsini come invitato permanente del Consiglio di Presidenza.

Per Fausto De Mare, vice presidente vicario della Camera di Commercio della Basilicata, “la nomina di Francesco Somma rappresenta un risultato importante non solo per il sistema industriale lucano ma per l’intera Basilicata, perché porta in un ruolo nazionale una figura che conosce profondamente il territorio, le difficoltà delle imprese e le potenzialità del Mezzogiorno”.

De Mare sottolinea il valore strategico del rapporto tra la “Casa delle imprese lucane”, rappresentata dalla Camera di Commercio, e la più grande associazione di imprese industriali italiane.

“Si rafforza una relazione istituzionale e operativa fondamentale tra il sistema camerale e Confindustria, due realtà che condividono l’obiettivo di accompagnare le imprese nei processi di crescita, innovazione e internazionalizzazione. In una fase economica complessa, segnata dalle transizioni digitale, energetica e produttiva, serve sempre più una capacità di visione comune tra tutti i soggetti che rappresentano il mondo economico”.

Per De Mare, la presenza di Somma ai vertici nazionali di Confindustria “potrà favorire una maggiore attenzione verso le esigenze delle imprese del Mezzogiorno e della Basilicata, soprattutto sui temi della competitività, delle infrastrutture, della semplificazione amministrativa e della certezza del diritto, elementi decisivi per attrarre investimenti e creare sviluppo”.

Quanto alla delega specifica affidata a Somma, per il vice presidente della Camera di Commercio Basilicata “Cultura d’impresa e certezza del diritto sono temi che sono strategici per affrontare il viaggio del futuro delle nostre aziende più sicuro.

Regole chiare e tempi certi della Pubblica Amministrazione sono i presupposti per permettere alle aziende di programmare investimenti a lungo termine, riducendo il rischio d’impresa. Su questi temi avremo in Somma – evidenzia De Mare – un autorevole interlocutore”.

Anche Angelo Lovallo, presidente di Confcommercio Potenza, esprime soddisfazione per la nomina di Somma. “Si tratta di un riconoscimento prestigioso che valorizza competenza, impegno associativo e capacità di rappresentanza maturate in questi anni.

È una nomina che dà prestigio all’intera Basilicata e che può contribuire a rafforzare il peso del nostro territorio nei tavoli nazionali dove si discutono le strategie economiche e industriali del Paese”. Lovallo evidenzia inoltre l’importanza del dialogo tra le diverse rappresentanze del mondo produttivo.

“Oggi più che mai è necessario costruire relazioni solide tra associazioni che rappresentano imprese grandi e piccole, industria, commercio, servizi e artigianato.

Le sfide che abbiamo davanti – dalla transizione digitale alla carenza di competenze, fino alla competitività dei territori – richiedono una forte capacità di collaborazione tra tutti i soggetti economici e sociali”.

Per il presidente di Confcommercio Potenza, “la crescita della Basilicata passa anche dalla capacità di fare sistema, valorizzando le specificità dei diversi comparti produttivi ma lavorando insieme su obiettivi comuni: occupazione, innovazione, attrazione di investimenti e sostegno alle imprese”.