MT Academy Matera, conclusa la terza edizione

Si è conclusa con la presentazione di cinque project work innovativi la terza edizione della MT Academy Matera, il percorso di alta formazione promosso per creare competenze avanzate nei settori cloud, intelligenza artificiale e trasformazione digitale, favorendo il collegamento diretto tra giovani qualificati e sistema produttivo lucano.

I 15 giovani talenti protagonisti dell’edizione 2026 hanno illustrato soluzioni digitali sviluppate durante il percorso formativo insieme alle aziende partner e ai professionisti coinvolti: una app per misurare la “pressione turistica” nei Sassi di Matera, un programma capace di trasformare le chiamate al centralino in testi, una piattaforma per monitorare dati climatici e giorni di pioggia nei comuni lucani, un sistema digitale per la gestione delle flotte aziendali e un assistente di intelligenza artificiale al servizio dei clienti di un’impresa di Matera.

Accanto ai giovani talenti erano presenti Patrizia Orofino, responsabile del progetto MT Academy per Sviluppo Basilicata, Raffaele Vitulli, presidente di Basilicata Creativa, Gabriella Megale, amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Elisa Angi, Public Policy Specialist di Amazon Web Services, oltre ai rappresentanti delle aziende partner che hanno collaborato allo sviluppo dei project work. In conclusione, Patrizia Mottola, Doppiatrice e Docente in P.N.L. ha tenuto una “lezione” ai giovani talenti sugli strumenti utili per valorizzare persone, progetti e contesti aziendali.

I progetti presentati sono: “Comunicare Live”, “Matera Touristic Pressure”, “Mpst Data Climate Dashboard”, “Landa Car Management System” e “AI Assistant on Aws” per l’azienda Thegg.

Al termine con la foto della consegna dei diplomi, l’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, ha espresso soddisfazione.

“L’esperienza della MT Academy conferma quanto sia importante investire sulle competenze innovative per costruire nuove opportunità di sviluppo territoriale. Cloud e intelligenza artificiale non rappresentano più tecnologie del futuro, ma strumenti già centrali nei processi produttivi, nei servizi e nell’organizzazione delle imprese. Formare giovani altamente qualificati significa creare le condizioni affinché la Basilicata possa partecipare da protagonista alla trasformazione digitale in corso”.

“La vera sfida – continua Megale – è trattenere i talenti e allo stesso tempo rendere la Basilicata attrattiva per nuove competenze e investimenti.

Per riuscirci occorre rafforzare il rapporto tra formazione, imprese, innovazione e territorio. La MT Academy dimostra che anche in una realtà come la nostra è possibile costruire percorsi di alta specializzazione capaci di dialogare con i grandi player internazionali e con le esigenze concrete del sistema economico”. Per Megale:

“La vera sfida è più ambiziosa: costruire territori nei quali i talenti scelgano di restare, tornare o arrivare. Perché oggi i talenti non scelgono solo un lavoro, Scelgono ecosistemi, scelgono luoghi capaci di offrire competenze, connessioni, imprese, innovazione e prospettive ed è da questa visione che nasce MT Academy.

L’auspicio dell’amministratore unico di Sviluppo Basilicata è che esperienze di questo tipo possano consolidarsi nel tempo e diventare un elemento strutturale delle politiche regionali per l’innovazione e il lavoro qualificato.

Collegato da remoto, il Direttore Generale della Regione Basilicata, Ing. Giuseppina Lo Vecchio, ha rivolto un saluto ai partecipanti e ai giovani che hanno completato il percorso della MT Academy Matera, complimentandosi per l’impegno e per il livello di preparazione raggiunto.

Ha sottolineato come le competenze acquisite rispondano pienamente alle esigenze delle imprese e rappresentino un importante patrimonio professionale per il territorio.

A conferma della qualità del percorso formativo, il Direttore ha evidenziato che già in occasione dell’evento finale sono pervenute alla Regione numerose richieste da parte di aziende interessate a incontrare i partecipanti per avviare colloqui conoscitivi e opportunità di inserimento lavorativo.

Un segnale concreto dell’efficacia dell’iniziativa e della forte domanda di professionalità qualificate proveniente dal sistema produttivo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo ha espresso grande soddisfazione per i risultati conseguiti dalla MT Academy Matera, sottolineando come il progetto dimostri l’efficacia di una formazione costruita in stretta collaborazione con il mondo delle imprese.

Richiamando le parole del Direttore Generale, ha evidenziato che l’interesse manifestato dalle aziende nei confronti dei giovani partecipanti rappresenta la prova concreta del valore delle competenze sviluppate e della capacità del percorso di rispondere ai reali fabbisogni occupazionali.

L’Assessore ha inoltre ricordato che la collaborazione con Amazon e con i partner coinvolti costituisce un modello virtuoso di integrazione tra istituzioni, formazione e sistema produttivo, capace di generare opportunità concrete per i giovani e di rafforzare la competitività del territorio.

I risultati raggiunti, ha osservato, hanno superato ogni iniziale scetticismo, dimostrando che investire sulle competenze, sull’innovazione e sulla qualificazione professionale è la strada giusta per sostenere lo sviluppo della Basilicata.

Cupparo ha rivolto un augurio ai partecipanti affinché possano trasformare il percorso formativo intrapreso in una concreta opportunità di crescita professionale, ribadendo l’impegno della Regione nel promuovere iniziative capaci di favorire occupazione qualificata, innovazione e sviluppo economico per l’intero territorio lucano.