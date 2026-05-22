POLITICA
Michele Casino: Congratulazioni al presidente Francesco Somma, un lucano ai vertici di Confindustria nazionale
Apprendo con grande soddisfazione e autentico orgoglio la notizia della nomina di Francesco Somma a Vicepresidente nazionale di Confindustria, con delega alla Cultura d’Impresa e Certezza del Diritto, approvata all’unanimità dall’Assemblea privata dell’organizzazione.
Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni a Francesco Somma per questo straordinario riconoscimento. Si tratta di un risultato che premia anni di impegno, competenza e dedizione al servizio del sistema imprenditoriale lucano e italiano.
La Basilicata si guadagna oggi una presenza autorevole al vertice della più importante organizzazione rappresentativa dell’industria italiana. È un segnale importante per la nostra regione, troppo spesso ai margini dei tavoli che contano: significa che il Sud, quando esprime eccellenza, sa farsi valere.
Auguro al presidente Somma buon lavoro, con la certezza che saprà portare avanti le deleghe affidategli con quella stessa serietà e quello spirito di servizio che ne hanno contraddistinto il percorso fino a oggi.
Michele Casino
Capogruppo di Forza Italia