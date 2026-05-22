Innovazione automotive: la materana Brecav conquista il PMI Award 2026 al Politecnico di Milano

Importante riconoscimento nazionale per Brecav Srl, storica azienda di Matera specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti aftermarket per il settore automotive.

La società lucana ha ricevuto il PMI Award 2026 durante il convegno annuale dell’Osservatorio, ospitato al Campus Bovisa Durando del Politecnico di Milano.

Il premio viene assegnato alle imprese che si distinguono per progetti innovativi e percorsi di trasformazione digitale. A consentire alla Brecav di ottenere il riconoscimento è stato il progetto “Brenet”, un dispositivo brevettato progettato per la verifica e la misurazione simultanea dei resistori utilizzati nei cavi e nelle bobine di accensione.

L’azienda materana, che celebra quarant’anni di attività, opera nella progettazione e produzione di cavi candela, bobine di accensione e prolunghe per il comparto automotive, consolidando negli anni la propria presenza nel mercato nazionale e internazionale.

Alla cerimonia di premiazione era presente Angelo Raffaele Braia, socio dell’azienda e responsabile del progetto Brenet, che ha sottolineato il valore strategico del sistema sviluppato: “Ricevere questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande soddisfazione.

Il nostro sistema di testing e certificazione ci permette di rafforzare tracciabilità e conformità dei prodotti, in linea con gli obiettivi ESG e con le nuove esigenze del mercato”.

Braia ha inoltre evidenziato come il progetto sia nato dalla collaborazione tra risorse interne dell’azienda, centri di ricerca esterni e contributi provenienti da studenti coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Da questa idea di collaborazione prende forma anche il nome “Brenet”, ispirato al concetto di “Brecav Network”.

Il dispositivo è stato sviluppato partendo dall’analisi delle esigenze del mercato, in particolare nel settore Bus e Truck Eco destinato ai motori alimentati a CNG e LNG.

Soddisfazione anche nelle parole del presidente della società, Antonio B. Braia: “Questo premio conferma quanto sia fondamentale investire in ricerca e sviluppo. Innovazione e sostenibilità rappresentano oggi leve strategiche per il settore automotive e per la valorizzazione del made in Italy”.

Durante l’evento sono state inoltre assegnate menzioni d’onore ad altri progetti lucani: “Inelmovix” della società materana Ineltec e “Introspecto” sviluppato dalla società Centro Rham Srl.