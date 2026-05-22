Gli auguri di Cupparo a Francesco Somma

L’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, esprime felicitazioni e auguri di buon lavoro a Francesco Somma per la nomina a Vice Presidente nazionale di Confindustria con delega alla Cultura d’Impresa e Certezza del Diritto, approvata all’unanimità dall’Assemblea nazionale dell’associazione degli industriali.

“Si tratta di un riconoscimento prestigioso e autorevole – afferma Cupparo – che premia il percorso associativo, le competenze e il lavoro svolto da Francesco Somma alla guida di Confindustria Basilicata e nei diversi incarichi ricoperti a livello nazionale accanto al presidente Emanuele Orsini”.

L’assessore sottolinea in particolare l’ottimo rapporto di collaborazione e confronto sviluppato negli ultimi anni con Somma sui temi delle politiche industriali e dello sviluppo produttivo regionale.

“Con Francesco Somma si è consolidato un rapporto istituzionale improntato alla collaborazione, alla concretezza e alla condivisione degli obiettivi a favore del sistema delle imprese lucane. In questi anni Confindustria Basilicata ha dato un contributo importante soprattutto nella fase di confronto e di sintonia per la predisposizione degli Avvisi Pubblici regionali destinati alle imprese e nei Tavoli del Dipartimento dedicati alle principali vertenze industriali”.

Cupparo richiama in particolare il lavoro svolto su alcune crisi produttive che hanno interessato il territorio lucano.

“In numerose situazioni difficili, tra cui la vertenza Smart Paper, Confindustria Basilicata guidata da Somma ha svolto un ruolo significativo di mediazione e di dialogo tra istituzioni, imprese e parti sociali per individuare soluzioni utili a salvaguardare posti di lavoro e continuità produttiva. È stato un lavoro importante che ha consentito di affrontare momenti complessi con spirito di responsabilità e attenzione verso i lavoratori e il tessuto economico regionale”.

Per l’assessore regionale, il nuovo incarico nazionale rappresenta anche un’opportunità per rafforzare ulteriormente il rapporto tra la Basilicata e i vertici del sistema industriale italiano.

“Sono certo che il rapporto di collaborazione istituzionale continuerà anche nel nuovo ruolo nazionale di Francesco Somma.

La sua conoscenza delle problematiche del Mezzogiorno e del sistema produttivo lucano potrà rappresentare un valore aggiunto importante per mantenere alta l’attenzione sui temi dello sviluppo industriale, degli investimenti, della competitività e della tutela dell’occupazione”.

Cupparo conclude ribadendo l’impegno della Regione Basilicata nel proseguire il confronto con tutte le rappresentanze del mondo produttivo.

“La crescita economica della Basilicata passa attraverso il dialogo costante tra istituzioni e imprese.

Per questo continueremo a lavorare in sinergia con Confindustria e con tutte le associazioni di categoria per sostenere innovazione, occupazione, investimenti e sviluppo del territorio”.