Giù le mani dalla salute del Senisese: la Regione ascolti i cittadini o sarà mobilitazione a oltranza

Ieri, sotto i palazzi della Regione Basilicata, è andata in scena la protesta dignitosa e ferma di un intero territorio che non accetta più di essere trattato come una periferia di serie B.

Il Movimento 5 Stelle di Senise era lì, in prima linea, per sostenere una battaglia che non ha colore politico, ma che riguarda la vita stessa delle persone: il diritto a una sanità pubblica efficiente, la richiesta di una struttura Hub e il potenziamento dei servizi sanitari locali.

Durante il colloquio con il Capo di Gabinetto, il Dott. Perri, abbiamo portato sul tavolo la voce dei cittadini, stanchi di promesse elettorali a cui seguono solo tagli e disservizi. Abbiamo chiarito che la stagione dei compromessi al ribasso e delle rassicurazioni di facciata è finita.

Il principio deve essere chiaro a tutti: la salute non è un costo da tagliare, ma un diritto da garantire.

Non faremo sconti a nessuno.

Se la Regione pensa di continuare a ignorare la storia, i numeri e le legittime richieste del Senisese, sappia che la risposta della comunità sarà durissima.

Questo territorio dà già tantissimo alla Basilicata: esportiamo una risorsa vitale come l’acqua, ma in cambio riceviamo solo scippi e zero investimenti.

È tempo che le Royalties e i benefici di questa ricchezza tornino ai cittadini sotto forma di servizi, a partire da ospedali e ambulatori funzionanti.

Vigileremo con il fiato sul collo delle istituzioni regionali per verificare quali saranno gli sviluppi concreti dopo l’incontro di ieri.

Nel frattempo, confermiamo il nostro totale e incondizionato supporto al comitato cittadino: siamo pronti a tornare in piazza e a promuovere ogni nuova azione necessaria.

La mobilitazione è solo all’inizio.

Movimento 5 Stelle Senise