Chiorazzo: “Congratulazioni a Francesco Somma. Una nomina che valorizza la Basilicata produttiva e il ruolo del Mezzogiorno”.

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Francesco Somma per la prestigiosa nomina a Vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla Cultura d’Impresa e alla Certezza del Diritto”.

Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando la nomina approvata all’unanimità dall’Assemblea nazionale di Confindustria.

“Si tratta di un incarico di grande rilievo nazionale che premia competenza, equilibrio istituzionale e capacità di rappresentanza maturate negli anni alla guida di Confindustria Basilicata.

È anche un riconoscimento importante per l’intero tessuto produttivo lucano, che attraverso questa nomina vede rafforzata la propria presenza nei luoghi in cui si definiscono visioni e strategie per il futuro industriale del Paese.

In una regione che negli anni ha progressivamente perso capacità di attrarre nuovi investimenti industriali e di trattenere competenze e giovani professionalità, la presenza di un lucano ai vertici nazionali di Confindustria rappresenta un segnale importante e uno stimolo ulteriore a rilanciare una nuova stagione di sviluppo produttivo per la Basilicata.

Sono sicuro che anche in questa nuova funzione nazionale Francesco Somma saprà continuare a rappresentare con autorevolezza le istanze della Basilicata e del Mezzogiorno, contribuendo ad affermare una visione di sviluppo fondata su innovazione, legalità, infrastrutture adeguate e valorizzazione delle energie imprenditoriali dei nostri territori. Alla sua persona rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico”.