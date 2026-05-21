Una domenica di maggio nelle dimore storiche lucane

“Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali”.

Domenica 24 maggio, in Basilicata, l’Associazione dimore storiche italiane celebrerà la 16/a edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, l’evento annuale promosso dalla stessa Adsi “per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori”.

Il tema della Giornata nazionale 2026 “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” richiama “in particolare – è scritto in una nota – la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni”.

Adsi Basilicata “aprirà quindi ai visitatori oltre 10 dimore, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi, grazie al supporto della rete dei soci dell’Associazione”. Tra le dimore che apriranno al pubblico anche il Castello di Muro Lucano (Potenza), visitabile dalle 9.30 alle 13.

“Edificato in epoca normanna su precedenti resti longobardi e legato a eventi storici di grande rilievo, il Castello domina l’acropoli del paese e offre ai visitatori l’accesso anche al Museo archeologico nazionale, alla Cattedrale dell’XI secolo e al Museo diocesano, grazie alla collaborazione dell’Associazione Murese di Volontariato San Gerardo Maiella.

Saranno aperti al pubblico anche Santa Fara a Villa Gattini di Matera, Palazzo Laureano di Tricarico, Palazzo Ferrau’ Bernardini di Matera, Palazzo Arcieri Bitonti di San Mauro Forte, il Castello di Isabella Morra di Valsinni, Palazzo Romano di Laurenzana, Palazzo ducale di Pietragalla, Palazzo Adobbato – La Voce del Fiume di Brienza, le Grotte Storiche Cantine del Notaio di Rionero in Vulture, l’ex Convento Domenicano di Potenza e la Cavallerizza di Sant’Arcangelo