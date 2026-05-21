Tragedia sulla Statale 103: perde la vita una donna di 46 anni

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la strada statale 103, nei pressi di Moliterno, in provincia di Potenza. Una donna di 46 anni, residente a Sarconi, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria Fiat Panda.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe uscito improvvisamente dalla carreggiata, terminando la sua corsa in un terreno adiacente alla strada. L’impatto si è rivelato fatale per la conducente, deceduta sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.