“Sulle orme giganti di Luca” di Olimpia Fuina Orioli
L’evento si svolgerà a Potenza al Polo bibliotecario mercoledì 27 maggio alle 17 e vede il coinvolgimento della casa editrice Edigrafema, dell’associazione Libera e della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia.
Al Polo bibliotecario di Potenza, mercoledì 27 maggio alle ore 17, incontro con Olimpia Fuina Orioli, autrice del libro “Sulle orme giganti di Luca”. Interverranno l’editrice di Edigrafema Antonella Santarcangelo e il referente regionale di Libera Rosario Gigliotti; dialogherà con l’autrice la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Potenza, Carmen D’Anzi, e leggerà alcuni passi dell’opera Isabella Urbano.
Una storia potente, quella raccontata nel libro, in cui le parole si fanno testamento di un’esistenza che è stata e sarà per sempre ricerca incessante della Verità.
Il cammino di una madre che, attraverso il dolore lacerante, disarmante e crudele della perdita di un figlio, diventa catarsi.
Le tracce di Luca si fanno strumento di ascesa dall’abisso più profondo all’Amore divino che tutto può. “La trafittura nell’ombra non è una minaccia, ma una scala rovesciata verso la luce” si legge nell’opera.