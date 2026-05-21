Studenti di Montalbano al Salone del Libro

L’Istituto Comprensivo Scanzano-Montalbano ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino nell’ambito del progetto Adotta uno scrittore, una scrittrice 2026, promosso dal Salone per favorire l’incontro diretto tra studenti e autori contemporanei.

A rappresentare l’Istituto sono stati gli alunni e le alunne della classe 2D della scuola secondaria di primo grado di Montalbano Jonico, accompagnati dalla Dirigente Scolastica Ines Anna Irene Nesi e dalla docente referente del progetto, la professoressa Lucia Santarcangelo.

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha svolto un percorso di lettura e approfondimento dedicato all’opera di Daniele Mencarelli Adelmo che voleva essere settimo, vincitrice del Campiello junior 2026 categoria 11-14 anni. L’attività ha offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi con temi di particolare rilevanza educativa, quali l’identità personale, il rapporto con gli altri e il valore dell’autenticità.

La partecipazione all’evento conclusivo, svoltosi nella Sala Rossa del Padiglione 1 del Lingotto Fiere il 18 Maggio alle 11.30 ha rappresentato un momento significativo di restituzione del lavoro svolto e di dialogo diretto con l’autore. L’iniziativa ha consentito agli studenti di approfondire la conoscenza del processo creativo e di vivere la lettura come esperienza di riflessione e crescita personale.

L’esperienza si inserisce nel più ampio impegno dell’Istituto Comprensivo Scanzano-Montalbano nella promozione della lettura e nello sviluppo delle competenze culturali e relazionali degli studenti.

Il percorso proseguirà con due appuntamenti con l’autore Daniele Mencarelli a Montalbano Jonico, previsti per il 26 e 27 maggio, durante i quali sono in programma ulteriori incontri con gli alunni e le alunne e con la comunità scolastica.