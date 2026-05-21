CULTURA E EVENTI

South Bike Show Sibari 2026, il Sud Italia protagonista: decima edizione e unica tappa meridionale dell’Italian Motorcycle Championship

Foto di redazione redazione21/05/2026

Dal 29 al 31 maggio 2026, nella splendida cornice di Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari (CS), torna uno degli appuntamenti più attesi del Sud Italia dedicati al mondo delle due ruote: il South Bike Show Sibari, che quest’anno celebra il prestigioso traguardo del 10° anniversario.

L’evento, ormai punto di riferimento per appassionati di moto, custom culture, musica e intrattenimento, offrirà un programma ricco di spettacoli, esibizioni, competizioni e momenti di aggregazione, coinvolgendo biker, visitatori e famiglie provenienti da tutta Italia.

Il programma prenderà il via venerdì 29 maggio con l’apertura ufficiale del South Bike Show 2026, accompagnata dai dj set di DJ White, dal live dei Sound Up Live e dallo spettacolo di ballo della Tersicore Dance School.

Sabato 30 maggio sarà la giornata centrale della manifestazione, presentata dalla giornalista Cristina Longo.

In programma: esposizioni motociclistiche dell’Italian Motorcycle Championship (I.M.C.), show ed esibizioni di enduro elettrico, performance artistiche, spettacoli dei rapaci dell’AFS Artiglio dell’Aquila, momenti fotografici con le ragazze del JF Team Model, spettacoli di fuoco con Miss Irina Noir Inferna, show burlesque con Miss Glissy Ribbon e spettacoli di pole dance a cura della Polemove Studio.
Ad animare la giornata anche i dj set di Jonica Radio, DJ #31# e DJ Angelo Caliendo, oltre al live music dei Gameboy Band. La serata si concluderà con la finale di premiazione del South Bike Show 2025 – Italian Motorcycle Championship, spettacolo pirotecnico e musica fino a tarda notte.

Domenica 31 maggio spazio invece ai motori ad alta potenza con il raduno Car Audio Competition e le competizioni targate DB War Racing Calabria, con iscrizioni aperte durante la giornata e gare di rombo, tuning e audio.

Durante l’intera manifestazione saranno presenti:

  • area food & drink
  • free camping
  • luna park
  • car tuning
  • kustom show
  • live music
  • show dance
  • pista cross
  • stand vari
  • esposizioni di moto nuove e usate.

Numerosi i partner e gli sponsor coinvolti, tra cui Italian Motorcycle Championship, Bikers Life, Harley-Davidson Carlomagno, Jonica Radio, Canale Italia Sky 913 e Azzurra TV Italia.

Il South Bike Show Sibari si conferma così un evento capace di unire passione motociclistica, spettacolo e cultura custom in una grande festa aperta a tutti.

Foto di redazione redazione21/05/2026
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