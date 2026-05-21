South Bike Show Sibari 2026, il Sud Italia protagonista: decima edizione e unica tappa meridionale dell’Italian Motorcycle Championship
Dal 29 al 31 maggio 2026, nella splendida cornice di Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari (CS), torna uno degli appuntamenti più attesi del Sud Italia dedicati al mondo delle due ruote: il South Bike Show Sibari, che quest’anno celebra il prestigioso traguardo del 10° anniversario.
L’evento, ormai punto di riferimento per appassionati di moto, custom culture, musica e intrattenimento, offrirà un programma ricco di spettacoli, esibizioni, competizioni e momenti di aggregazione, coinvolgendo biker, visitatori e famiglie provenienti da tutta Italia.
Sabato 30 maggio sarà la giornata centrale della manifestazione, presentata dalla giornalista Cristina Longo.
Domenica 31 maggio spazio invece ai motori ad alta potenza con il raduno Car Audio Competition e le competizioni targate DB War Racing Calabria, con iscrizioni aperte durante la giornata e gare di rombo, tuning e audio.
Numerosi i partner e gli sponsor coinvolti, tra cui Italian Motorcycle Championship, Bikers Life, Harley-Davidson Carlomagno, Jonica Radio, Canale Italia Sky 913 e Azzurra TV Italia.
Il South Bike Show Sibari si conferma così un evento capace di unire passione motociclistica, spettacolo e cultura custom in una grande festa aperta a tutti.