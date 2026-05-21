South Bike Show Sibari 2026, il Sud Italia protagonista: decima edizione e unica tappa meridionale dell’Italian Motorcycle Championship

Dal 29 al 31 maggio 2026, nella splendida cornice di Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari (CS), torna uno degli appuntamenti più attesi del Sud Italia dedicati al mondo delle due ruote: il South Bike Show Sibari, che quest’anno celebra il prestigioso traguardo del 10° anniversario.

L’evento, ormai punto di riferimento per appassionati di moto, custom culture, musica e intrattenimento, offrirà un programma ricco di spettacoli, esibizioni, competizioni e momenti di aggregazione, coinvolgendo biker, visitatori e famiglie provenienti da tutta Italia.

Il programma prenderà il via venerdì 29 maggio con l’apertura ufficiale del South Bike Show 2026, accompagnata dai dj set di DJ White, dal live dei Sound Up Live e dallo spettacolo di ballo della Tersicore Dance School. Sabato 30 maggio sarà la giornata centrale della manifestazione, presentata dalla giornalista Cristina Longo.

In programma: esposizioni motociclistiche dell’Italian Motorcycle Championship (I.M.C.), show ed esibizioni di enduro elettrico, performance artistiche, spettacoli dei rapaci dell’AFS Artiglio dell’Aquila, momenti fotografici con le ragazze del JF Team Model, spettacoli di fuoco con Miss Irina Noir Inferna, show burlesque con Miss Glissy Ribbon e spettacoli di pole dance a cura della Polemove Studio.