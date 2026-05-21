Sanità nel Senisese, forte partecipazione alla manifestazione di Potenza: il Comune di Senise rilancia il confronto con la Regione

L’Amministrazione Comunale di Senise esprime un sentito ringraziamento a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione svoltasi oggi a Potenza davanti alla sede della Giunta regionale, dando prova, in una giornata lavorativa, di grande senso civico, attenzione, partecipazione e attaccamento al proprio territorio.

La presenza numerosa, composta e determinata di cittadini, giovani, anziani, famiglie e bambini ha rappresentato un segnale importante: il tema della sanità è oggi una priorità reale per il Senisese e non può essere affrontato con soluzioni parziali o con scelte che determinino ulteriori indebolimenti dei servizi esistenti.

Importante anche la presenza del Consigliere Comunale di minoranza Antonio Uccelli, a conferma dell’ampia condividione delle problematiche della sanità e di una collaborazione a lavorare per trovare soluzioni concrete.

L’Amministrazione Comunale ringrazia il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, Gianpiero Perri, per la disponibilità dimostrata nell’incontro svolto con la delegazione e per il percorso di dialogo e confronto istituzionale che è stato avviato.

Accogliamo con interesse e attenzione la disponibilità manifestata ad organizzare già all’inizio della prossima settimana un incontro con il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. A quell’appuntamento l’Amministrazione si presenterà forte del sostegno popolare espresso nella manifestazione, del consenso raccolto sul territorio e delle proprie convinzioni, maturate attraverso mesi di approfondimento, analisi e confronto sulle esigenze sanitarie dell’area.

La richiesta avanzata resta chiara: costruire un assetto sanitario che garantisca risposte adeguate ai cittadini del Senisese, attraverso il riconoscimento dell’Hub nel territorio e il rafforzamento del presidio ospedaliero di Chiaromonte.

L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno a mantenere aperto il confronto istituzionale e a rappresentare con determinazione le istanze della comunità.