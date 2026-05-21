Sanità nel Senisese, centinaia in piazza a Potenza: “Subito l’Hub e il rilancio dell’ospedale di Chiaromonte”

Questa mattina si è svolta a Potenza, davanti alla sede della Giunta regionale, la manifestazione promossa dal Gruppo di lavoro per la sanità nel Senisese e dall’Amministrazione comunale, con il sostegno delle forze politiche del territorio, per rivendicare l’istituzione dell’Hub nel Senisese e il potenziamento dell’ospedale di Chiaromonte.

All’iniziativa hanno preso parte centinaia di persone: cittadini, amministratori, giovani, anziani e bambini. Ad aprire simbolicamente il presidio è stato proprio un gruppo di bambini, a testimonianza di come il tema della sanità riguardi il futuro stesso delle comunità locali.

La forte partecipazione nasce dalla crescente condizione di disagio sanitario vissuta nell’area. Da tempo i cittadini segnalano disservizi, difficoltà sempre maggiori nell’accesso alle cure e una diffusa percezione di progressivo indebolimento della sanità pubblica. La richiesta avanzata oggi nasce dalla necessità di garantire adeguate condizioni di tutela della salute e pari dignità ai territori interni.

La mobilitazione ha portato a un incontro con il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata, Gianpiero Perri, che ha ricevuto una folta delegazione composta da amministratori, rappresentanti delle minoranze consiliari, rappresentanti dei partiti e del Gruppo di lavoro per la sanità nel Senisese.

Gruppo di lavoro per la sanità nel Senisese