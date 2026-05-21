Sanità nel Senisese, Basilicata Casa Comune: “La partecipazione di oggi dimostra che il territorio è unito”

Basilicata Casa Comune esprime soddisfazione per la straordinaria partecipazione registrata oggi alla manifestazione svoltasi a Potenza davanti alla sede della Giunta regionale a sostegno dell’istituzione dell’Hub nel Senisese e del potenziamento dell’ospedale di Chiaromonte.

La presenza di centinaia di cittadini, in una giornata lavorativa, ha dato una risposta chiara e inequivocabile: il tema della sanità non è una questione tecnica da affrontare nelle stanze della politica, ma una priorità concreta che coinvolge la vita quotidiana delle persone, il diritto alla cura e il futuro delle aree interne.

La mobilitazione di oggi ha mostrato una comunità consapevole, capace di avanzare richieste fondate, costruite attraverso mesi di analisi, confronto e approfondimento. Un lavoro reso possibile anche grazie all’impegno della presidente del Comitato per la sanità nel Senisese, Carmelina Bulfaro, della sindaca della Città di Senise, Eleonora Castronuovo, e del Vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, che hanno sostenuto e accompagnato con determinazione questo percorso istituzionale e civico.

Per questo riteniamo che il territorio abbia ormai espresso con chiarezza una posizione che non può essere archiviata, ridimensionata o affrontata con formule interlocutorie.

Apprezziamo la disponibilità manifestata dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, Gianpiero Perri, e consideriamo positivamente l’impegno assunto per un incontro con il Presidente della Regione già nei prossimi giorni. Tuttavia, il confronto istituzionale avrà valore solo se sarà accompagnato da una reale disponibilità all’ascolto e da conseguenti atti amministrativi e politici.

Basilicata Casa Comune parteciperà a questo confronto con spirito costruttivo ma con altrettanta fermezza. Il territorio non chiede privilegi, ma scelte coerenti con i bisogni sanitari reali delle comunità e con il principio di equilibrio territoriale nell’organizzazione dei servizi.

Per questa ragione continueremo a sostenere ogni iniziativa istituzionale e democratica utile a raggiungere l’obiettivo indicato dalla mobilitazione: il riconoscimento dell’Hub nel Senisese e il rafforzamento dell’ospedale di Chiaromonte. La partecipazione di oggi dimostra che il territorio è unito e che questa richiesta non è più rinviabile.